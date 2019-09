Poważny wypadek podczas prac budowlanych. Koparka wpadła do rowu i przygniotła operatora maszyny. Mężczyzna zginął na miejscu.

Jak podała Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, do zdarzenia doszło około godziny 11.40 w podwarszawskich Regułach przy ulicy Topolowej.

Reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak poinformował, że doszło tam do przewrócenia się ciężkiego sprzętu budowlanego, przenoszącego kruszywo do rozdrabniarki. - Operator został uwięziony w szoferce. Trwa akcja jego wydostania. Służby zabezpieczają sprzęt i stwarzają możliwość dojścia do uwięzionego człowieka, aby ratownicy mogli udzielić mu ewentualnej pomocy - mówił około godziny 13.