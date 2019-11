Pościg po wypadku w Ząbkach. "Przygniótł młodego mężczyznę do pojazdu i uciekł"

Policjanci byli świadkami, jak kierowca bmw wjechał w młodego mężczyznę i przygniótł go do innego auta, po czym uciekł z miejsca wypadku. Po pościgu okazało się, że prowadził bez uprawnień i był poszukiwany. 31-latek usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.