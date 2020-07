Nowa wyspa na Kanale Piaseczyńskim

Wyspa dla chronionych gatunków ptaków wodnych i płazów pojawiła się na Kanale Piaseczyńskim. Ma służyć im do odpoczynku, noclegu, żerowania i gniazdowania. Miasto rozpoczęło w ten sposób realizację unijnego projektu, który obejmie także inne siedliska wodne na terenie stolicy.

Sztuczna wyspa jest platformą porośnięta roślinnością. Jak wyjaśnia urząd miasta, będzie spełniała kilka funkcji. Przede wszystkim to dodatkowe siedlisko dla kaczek, łabędzi i rybitw zamieszkujących przy Kanale Piaseczyńskim i w okolicy parku Agrykola. Jest zakotwiczona tak, by zwierzęta wodne mogły wykorzystać ją jako podwodne kryjówki. Porastają ją gatunki roślin sprzyjające oczyszczaniu wody i poprawie warunków życia ryb.

Wodna platforma to jeden z elementów realizacji projektu "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy", który jest współfinansowany ze środków unijnych. Miasto przeznaczy na niego 6 887 350 złotych, przy czym kwota dofinansowania to 5 854 247,5 złotych.

Odbudowa biologicznej różnorodności

Oprócz montażu platform lęgowych i postojowych, częścią projektu będzie także renaturyzacja zbiorników wodnych i cieków. Ratusz wyjaśnia, że polega ona na przywracaniu zbliżonego do naturalnego stanu siedlisk przekształconych przez człowieka. Ma to prowadzić do odbudowy różnorodności biologicznej w mieście.