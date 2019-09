Wielki Marsz Klimatyczny idzie przez Warszawę

Około dwóch tysięcy osób

- Będzie około półtora, dwa tysiące osób. Takie są nasze przewidywania. Pogodę mamy piękną, więc liczymy na to, że będzie nas dużo - mówił na antenie TVN24 jeden z organizatorów manifestacji.

Postulaty

- Strajk dla Ziemi jest inicjatywą międzynarodową, która została zawiązana mniej więcej rok temu po ogłoszeniu raportu IPCC. W ramach tej inicjatywy zaplanowane były cztery protesty. To jest właśnie czwarty, ostatni z tego cyklu - zwróciła uwagę organizatorka marszu Aleksandra Czerniawska.

Przypomniała też, że protest jest próbą zwrócenia uwagi polityków na problemy związane z klimatem. - Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jaki jest odzew polityków w Polsce - zaznaczyła Czerniawska. I zastrzegła: - Natomiast wydaje nam się, że starania, które podjęliśmy my i inne organizacje klimatyczne na przestrzeni tego roku, dużo zmieniły, jeśli chodzi o świadomość tematu i to, że on jest częściej poruszany.