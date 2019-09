Sześć dzielnic na trasie Maratonu Warszawskiego

Trzy etapy

Pierwszy etap trasy obejmie Śródmieście, Żoliborz i obie Pragi. Zawodnicy po starcie kierować się będą wzdłuż ulicy Andersa i Mickiewicza do placu Wilsona, następnie ulicą Krasińskiego w kierunku Wybrzeża Gdyńskiego, a tam, wzdłuż Wisły trasa powadzić będzie do mostu Gdańskiego, gdzie biegacze przekroczą rzekę i wbiegną na Pragę Północ. Po prawej stronie Wisły kierować się będą na południe, w stronę Stadionu Narodowego. Wreszcie przekroczą most Świętokrzyski, co zakończy pierwszy etap rywalizacji.