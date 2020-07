Urzędy dzielnic będę czynne w sobotę, a w tygodniu dłużej

W sobotę 4 lipca urzędy dzielnic będą otwarte. A w przyszłym tygodniu będą przyjmowały mieszkańców do godziny 18. Ma to pomóc w załatwieniu formalności przed drugą turą wyborów prezydenckich.

W piątkowym komunikacie miasto podkreśliło, że ze względu na zainteresowanie mieszkańców dopisaniem się do spisu wyborców lub rejestru wyborców nie maleje, w najbliższą sobotę, 4 lipca, urząd miasta będzie pracował w dodatkowych godzinach.

Nie trzeba się umawiać

"W godzinach 9 -14 mieszkańcy będą mogli dopisać się do spisu lub rejestru wyborców czy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo wydłużamy - do godz. 18. - godziny pracy w dniach 6-10 lipca. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP, nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje" - podkreśliło miasto.

Ratusz przypomniał, że w przeciwieństwie do innych spraw urzędowych, te związane z wyborami prezydenckimi można załatwić bez konieczności wcześniejszego umówienia się. "Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w każdej komisji – również w swojej macierzystej. Można je otrzymać w swoim urzędzie dzielnicy od ręki do 10 lipca br. Osoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę" - przypomina ratusz.

Głosowanie za granicą - gdzie można głosować korespondencyjnie? TVN24

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Jak dodaje, jeśli w pierwszej turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w drugiej turze chce głosować gdzie indziej, powinien pobrać zaświadczenie. Dokument ten umożliwia również głosowanie za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego. "Do 7 lipca możemy również dopisać się jeszcze do spisu wyborców w miejscu, w którym 12 lipca będziemy przebywać. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy jedynie głosowania w II turze wyborów na Prezydenta RP" - podkreśla miasto.

Wnioski można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP - pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Według danych miasta, do 29 czerwca do spisu wyborców w Warszawie dopisało się 91,3 tysiąca osób, a do rejestru - 4 tysiące osób. Ponadto wydano 30,5 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania, a 14,3 tysiąca osób zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego.

Od tej daty do spisu wyborców dopisało się jeszcze 7,2 tysiąca osób, do rejestru - 550, a zaświadczenia do głosowania wydano dla 16 tysięcy osób.

Autor:katke/ran

Źródło: PAP