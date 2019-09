Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie podpalenia budki przy ambasadzie Rosji. Do zdarzenia doszło sześć lat temu w trakcie marszu narodowców.

Umorzone zostały także inne wątki tej sprawy: przekroczenia uprawnień przez "funkcjonariusza publicznego - ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, poprzez podżeganie nieustalonych osób do zniszczenia przez podpalenie mienia stanowiącego własność KSP w Warszawie w postaci kabiny wartowniczej", a także niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy mieli nie poinformować o niezgodnych z prawem działaniach ministra spraw wewnętrznych.

Budka spalona podczas marszu

Podczas Marszu Niepodległości, zorganizowanego w Warszawie przez środowiska narodowe 11 listopada 2013 r., doszło do burd, m.in. w pobliżu budynku ambasady rosyjskiej. Pół roku później do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie podpalenia altany śmietnikowej, czyli zniszczenia mienia na szkodę wspólnoty mieszkaniowej i miasta, ale mężczyzna oskarżony o to podpalenie został uniewinniony.