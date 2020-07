Autem wjechał na stację metra. Policja od kilku miesięcy nie ustaliła, kto prowadził

Do zdarzenia doszło w grudniu. Na stacji Stokłosy pasażerowie oniemieli, gdy do przejścia podziemnego przed zejściem na perony wjechał samochód. Metro Warszawskie zawiadomiło w tej sprawie policję. Wraz z informacją – jak zapewnia nas rzeczniczka podziemnej kolejki Anna Bartoń – przekazało nagrania z monitoringu.

Po incydencie ustawili bariery

Jak doszło do tego, że auto pojawiło się w miejscu, gdzie mogą przebywać tylko piesi. Tunel jest szeroki, a oba wejścia znajdują się na poziomie chodnika. W grudniu nie stały przed nimi żadne przeszkody, które blokowałyby wjazd. Do wlotu po zachodniej stronie alei KEN można dojechać uliczką między budynkami. Trudniej zrobić to od wschodu, bo obok wlotu od strony ulicy Bacewiczówny znajdują się schody. Żeby je ominąć, łamiący przepisy kierowca musiałby przejechać po trawniku i chodniku. Już po incydencie przy wjeździe do tunelu stanęły betonowe zapory.