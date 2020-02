Warszawa dofinansuje in vitro. Ruszyła druga edycja programu

Startuje druga edycja programu dofinansowania in vitro, która potrwa trzy lata. Stołeczni radni przeznaczyli prawie 33 miliony złotych. Do tej pory dzięki finansowaniu miasta urodziło się 616 dzieci.

Umowę z miastem Warszawa podpisało osiem klinik. Na leczenie będą mogły zapisywać się pary małżeńskie lub partnerskie, które mają problem z naturalnym zapłodnieniem i już wcześniej podjęły próbę leczenia. Para musi też od co najmniej dwóch lat mieszkać w Warszawie. Program potrwa do 2022 roku.

Warunki przystąpienia do programu in vitro

Urzędnicy podkreślają jednak, że trzeba spełnić odpowiednie warunki, by móc przystąpić do programu. W przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego w dniu kwalifikacji kobieta powinna mieć ukończone 25 i nie więcej niż 40 lat. W przypadku procedury kriokonserwacji (zamrażania - red.) komórek jajowych, kandydatka powinna mieć ukończone 18 i nie więcej niż 40 lat. Para, która chce wziąć udział w programie, musi wykazać, że poddawała się wcześniejszemu leczeniu i zakończyło się niepowodzeniem lub posiada bezpośrednie wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego.