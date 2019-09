"Na gorącym uczynku"

Według ustaleń policji, jeden z mężczyzn miał zajmować się wytwarzaniem amfetaminy i wprowadzaniem jej do obrotu. Natomiast drugi odbierał narkotyki i rozliczał się z pierwszym, a następnie przekazywał je zaufanym klientom. - Policjanci dotarli również do jednego z klientów, który - jak ustalono - mógł znaczną ilość środków odurzających wprowadzić na warszawski rynek - wskazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Do zatrzymań doszło we wtorek, 17 września. - Policjanci podejrzewając, że mężczyźni będą próbowali przekazać sobie narkotyki, postanowili zatrzymać ich na gorącym uczynku. Wszystko wskazywało na to, że do transakcji może dojść w powiecie pruszkowskim, gdzie mieszka jeden z nich. Funkcjonariusze weszli do budynku, gdzie - jak ustalono - mężczyźni już wcześniej przekazywali sobie narkotyki, aby nie dopuścić do zatarcia jakichkolwiek śladów - przekazał Marczak.