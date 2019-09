Przemarsz uczestników rozpocznie się w sobotę 21 września w samo południe pod Pomnikiem de Gaulle'a. "Przejdziemy chodnikami dotąd aż to będzie możliwe, ale przez ronda przejdziemy górą, po jezdniach” – zapowiadają organizatorzy wydarzenia. Powędrują Alejami Jerozolimskimi, skręcą w al. Jana Pawła II i skończą przemarsz na rogu ze Złotą około godziny 13.15.

"Dość tego, chcemy przejść!"

"Od 2 lat (i wcześniej) jesteśmy mamieni kolejnymi terminami, obietnicami, projektami. Okazuje się, że przejść nie da się wyznaczyć na samych skrzyżowaniach, tylko w ich okolicach. Potem okazuje się, że i to za wiele, prace są skomplikowane i nie wiadomo kiedy powstaną projekty. Dlatego mówimy: dość tego, chcemy przejść!" - apelują organizatorzy. I przytaczają niektóre ze swoich postulatów.

Pierwszym z nich jest zastąpienie zebrami niepotrzebnych kładek i przejść podziemnych. "Zmuszanie pieszych do chodzenia po schodach znacznie ogranicza wolność poruszania się dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, z wózkami dziecięcymi i bagażami. Nie zgadzamy się na dyskryminację" – twierdzą.

Drugi to kwestia wygodnych przesiadek. "Miejsca przesiadek do autobusów, tramwajów, metra, pociągów itd. organizować w sposób najbardziej przyjazny dla pieszych. Przystanki powinny być jak najbliżej siebie i połączone jak najkrótszymi trasami. Jeśli to możliwe należy unikać połączeń prowadzących po schodach” – piszą na swojej stronie internetowej.