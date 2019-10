Metro na Woli. Testowe pociągi już jeżdżą. Pasażerowie muszą poczekać do wiosny

- Prace prowadzone na stacjach metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza są na ukończeniu. Możemy liczyć, że w okolicach marca lub kwietnia zostaną otwarte - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Rozpoczęły się już testy nowego odcinka podziemnej kolejki.

Pociągi testowe wyruszyły w poniedziałek na jazdy próbne na wolskim odcinku drugiej linii metra. Będą poruszać się między torami odstawczymi za stacją Rondo Daszyńskiego, a komorą odstawczą za stacją Księcia Janusza. Ich kursy odbywają się w jednej z ostatnich faz budowy.

W trakcie próbnych przejazdów kontrolowana jest nie tylko poprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w nowych tunelach i na stacjach, ale także ich współdziałanie z systemami pokładowymi pociągów obsługujących linię. Równolegle z jazdami testowymi prowadzone są prace wykończeniowe na stacjach. Uzupełniane są panele ścian zatorowych, ostatnie elementy sufitów i oświetlenia.

Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak wykonującej II linię metra wyjaśnił, że panele ścienne na stacji Płocka będą miedziane, co będzie nawiązywało do zakładów przy ulicy Kasprzaka. Stacja Młynów utrzymana będzie w kolorze niebieskim z okrągłymi elementami na suficie, co ma symbolizować popularne kąpielisko znajdujące się w pobliżu. Natomiast największa stacja na odcinku wolskim - Księcia Janusza - jest w kolorze zielonym w nawiązaniu do pobliskiego parku.

"Prace powinny zakończyć się w listopadzie"

W jeden z testowych przejazdów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprosił w poniedziałek dziennikarzy. Podczas briefingu zorganizowanego na stacji Księcia Janusza podał orientacyjny termin oddania wolskiego odcinka metra do użytku.

- Prace na stacjach metra na odcinku wolskim powinny zakończyć się w listopadzie. Kiedy stacje będą już gotowe pozostanie kwestia przyjęć dokumentów. W okolicach marca-kwietnia możemy liczyć na otwarcie trzech stacji na odcinku wolskim, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy Woli będą mieli dostęp do metra - powiedział Trzaskowski.

Podkreślił, że "bardzo duża część prac została już skończona", a wykończenie stacji to "dosłownie praca na najbliższych kilka tygodni". - Jeśli widzimy, że pociągi mogą już jeździć, to prace są na ukończeniu - dodał. Prezydent liczy, że załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwoleń na użytkowanie nowego docinka będzie przebiegało w podobnym tempie do oddawania do użytku trzech nowych stacji na Pradze Północ i Targówku.

Trzecia linia metra uzależniona od pieniędzy unijnych

Prezydent poinformował, że celem ratusza jest sprawienie, że do 2022 roku 60 procent mieszkańców Warszawy będzie korzystało z komunikacji miejskiej. Aktualnie statystyki wskazują, że połowa mieszkańców stolicy używa środków publicznego transportu. Trzaskowski zapowiedział również, że budowa metra będzie kontynuowana i zaczynają się prace koncepcyjne nad trzecią linią metra.

Pytany przez dziennikarzy o szanse na budowę trzeciej linii, prezydent przyznał, że jest ona uzależniona od dotacji unijnych: - Pieniądze z Unii Europejskiej będą niezbędne przy inwestycjach związanych z powiększeniem sieci podziemnej kolei. To od nich uzależniona jest budowa trzeciej linii metra.

Według planów zaprezentowanych podczas ubiegłorocznej kampanii przed wyborami samorządowymi, przebieg nowej nitki rozpoczynałby się przy istniejącej już stacji Wilanowska, a kończył na stacji Stadion Narodowy. Tam linie druga i trzecia by się łączyły. Na trasie trzeciej linii miałoby się znaleźć 11 stacji, m.in. Stegny, Powsińska, Siekierki, Gocław, Ostrobramska, rondo Wiatraczna i Dworzec Wschodni.

31 kilometrów, 21 stacji

Budowana obecnie druga linia metra ma mieć 31 kilometrów i 21 stacji. W 2015 roku oddano do użytku centralny odcinek M2 (Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński). 15 września zostały otwarte kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Cała linia ma być gotowa przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki są w procesie budowy albo projektowania.

- Trwają intensywne prace na Bemowie i Bródnie. Wszystko po to, by osiągnąć cel jakim jest ekologiczna i sprawna komunikacja miejska. Działamy w trosce o klimat i jakość powietrza. Zachęcamy, by warszawiacy i mieszkańcy metropolii wybierali transport publiczny - powiedział prezydent stolicy.

