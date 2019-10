Mecz na Narodowym, utrudnienia na Saskiej Kępie

W niedzielę na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagra z Macedonią Północną w eliminacjach do mistrzostw Europy. Ratusz przypomina: będą utrudnienia w ruchu.

"Z uwagi na odbywające się w tym dniu wybory do Sejmu i Senatu RP jest to szczególnie istotna informacja dla mieszkańców, którzy do lokalu wyborczego w tym rejonie chcą dojechać samochodem" - przekazali urzędnicy.