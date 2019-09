Do końca 2022 roku mają być gotowe wszystkie stacje II linii metra. W planach jest również dobudowanie dwóch przystanków na pierwszej nitce, a także odnogi podziemnej kolejki na Gocław.

Płocka, Młynów, Księcia Janusza - 2020

To jedna z trzech wolskich stacji, które są na ukończeniu. Płocka będzie witała pasażerów w odcieniach pomarańczowym, żółtym i brązowym. Choć to jeszcze plac budowy, to można zobaczyć schody ruchome i perony. Ale sufity i ściany wymagają dokończenia, a kable uporządkowania.