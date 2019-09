To jeden z najwęższych domów świata. Ale na bazgroły znalazło się miejsce

Dom Kereta to prawdopodobnie najwęższy budynek na świecie, ale i na nim wandale wygospodarowali trochę miejsca, by "ozdobić go swoimi dziełami". Mieszkańcy są oburzeni, a dzielnica zapowiada interwencję.

"Słynny Dom Kereta - usytuowany w Warszawie, między budynkami przy Żelaznej 74 i Chłodnej 22. Otwarto go 20 października 2012 roku. Jak wiadomo, to jeden z najwęższych domów na świecie. Perełka architektury i powód do dumy, że mamy tę niezwykłą konstrukcję w stolicy. Ale czy na pewno tylko do dumy?" - zapytał w mailu wysłanym na Kontakt 24 Dot, który zwrócił uwagę w jakim stanie jest elewacja budynku.

"Opłakany stan jej bezpośredniego otoczenia zadziwia, smuci i oburza. I zawstydza, że nie umiemy zadbać o to tak wyjątkowe miejsce. Zdjęcia mówią same za siebie" – dodał.

Dzielnica wyczyści

Na fotografiach przesłanych na Kontakt 24 widzimy, że budynek został "ozdobiony" bohomazami. Napisy zobaczymy zarówno na elewacji budynku od Żelaznej, jak i od Chłodnej. Ten pierwszy należy do dzielnicy, drugi jest własnością spółdzielni.

- Napisy na kamienicy, która należy do dzielnicy zostaną niezwłocznie usunięte. O to samo zwrócimy się do administratora budynku przy Chłodnej - mówi Mariusz Gruza, rzecznik urzędu dzielnicy Wola.

Ponadto dzielnica rozważy, czy nie zastosować w tym miejscu substancji antygraffiti.

- To są akty wandalizmu, które nie powinny się zdarzać, szczególnie w miejscach tak ważnych na mapie turystycznej Woli – komentuje rzecznik.

Między ścianami bloków

Dom Kereta powstał w 2012 roku na rogu Żelaznej i Chłodnej. Instalacja została zaprojektowana jako pracownia dla izraelskiego pisarza Etgara Kereta i przeznaczona na miejsce działań kulturalnych. Oficjalne otwarcie nastąpiło 20 października 2012 w obecności pisarza.

Na pomysł niekonwencjonalnego obiektu wpadł architekt Jakub Szczęsny siedząc w ogródku pobliskiej klubokawiarni Chłodna 25. Widoczna stamtąd ciemniejąca szczelina między dwoma budynkami po drugiej strony ulicy stała się - jak oceniają krytycy sztuki - przedmiotem jednego z najbardziej oryginalnych pomysłów ostatnich lat.

Budynek trafił wielu do przewodników po Warszawie, opisały go media w wielu krajach.

Zobacz jak wygląda najwęższy dom świata Fakty TVN

122 cm w najszerszym miejscu

Szczelina, która zafascynowała architekta, dzieli dwa budynki symbolizujące dwie historie - przedwojenną kamienicę pod adresem Chłodna 22 i punktowiec z lat 70. przy ul. Żelaznej 74. Tuż obok znajduje się miejsce, gdzie w czasie wojny znajdowała się kładka łącząca małe i duże getto. Do historii tego miejsca nawiązuje projekt Szczęsnego, a także osoba mieszkańca - Etgara Kereta, izraelskiego pisarza, którego rodzina pochodzi z Polski.

Dom Kereta ma 14 metrów kwadratowych powierzchni, w najszerszym miejscu 122 cm, w najwęższym 72 cm. W środku jest wszystko, co w domu być powinno: salon z pufem, biurko do pracy, kuchenka i toaleta zintegrowana z prysznicem. Na drugie piętro, gdzie mieści się łóżko i biurko szerokości 90 cm, trzeba się wspinać po drabinie.