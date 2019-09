Niebezpieczne wyprzedzanie rowerzysty na skrzyżowaniu. "Do teraz się trzęsę"

Rowerzysta przygotowywał się do skrętu w lewo. Został wyprzedzony przez samochód, który minął go o centymetry. O zdarzeniu poinformował na Kontakt 24 pan Krzysztof, uczestnik zdarzenia i autor nagrania.

"Uratował mnie tylko refleks"

Jak tłumaczył pan Krzysztof jadący rowerem, na skrzyżowaniu przygotowywał się do skrętu w lewo. - Sygnalizowałem ręką, że będę skręcał. Za mną na skręt oczekiwały jeszcze dwa samochody, nagle zza nich wyjechał trzeci i - tak, jak widać na nagraniu - brakowało ułamków sekund, żeby we mnie nie wjechał. Uratował mnie tylko refleks - relacjonował. I przyznał, że "do teraz jeszcze się trzęsie". - To nie było nic przyjemnego - dodał.