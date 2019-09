Zamknięte ulice i zakazy parkowania. Którędy nie przejedziemy podczas maratonu?

Śródmieście i Żoliborz

Konwiktorska , gdzie odbędzie się start biegu, będzie zamknięta od godziny 20:00 w sobotę 28 września do godz. 15:30 w niedzielę 29 września. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach obowiązywać ma do godziny 18:00 w niedzielę

Wybrzeże Gdańskie na odcinku między ul. Krasińskiego, a ul. Grodzką (jezdnia zachodnia) , gdzie znajduje się meta zostanie zamknięte w sobotę 28 września od 21:00 do 19:30 w niedzielę 29 września (całkowite przywrócenie ruchu ma odbyć się ok. 21:00)

Szczególne utrudnienia

Dojazd do osiedla będzie możliwy wyłącznie od Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnia północą w kierunku Gdańska), potem zjazdem do Centrum Olimpijskiego w ul. Krasińskiego i Gwiaździstą (dojazd tylko do skrzyżowania z ul. Podleśną)

Praga Północ

"W rejonie Placu Hallera komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas we wszystkich kierunkach Rondo Starzyńskiego ( za wyjątkiem w kierunku św. Wincentego). W czasie trwania biegu wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę Mostem Gdańskim, zaś wyjazd w kierunku Bródna przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską; utrudnienia będą występować w godz. 8:40-15:00" – czytamy w komunikacie organizatorów.

Most Gdański, Starzyńskiego (jezdnia południowa) – kierunek do Śródmieścia przejezdny będzie przez cały czas trwania biegu; kierunek na Pragę zostanie wyłączony z ruchu w godz. 8:30-15:15 – biegacze biegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego

Powiśle i Mokotów

Na odcinku Zajęcza – Gagarina (ciągu ulic Zajęcza – Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Hoene-Wrońskiego – Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie) wyłączenie z ruchu odbędzie się w godz. 8:40-13:10; przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Powiśla. Przedostanie się na drugą stronę Wisły będzie możliwy mostem Łazienkowskim. Ruch samochodowy na ul. Wioślarskiej i Solec, będzie odbywał się bez zmian włącznie z wjazdami i zjazdami na most Poniatowskiego i most Łazienkowski

Al. Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży i Nowy Świat ( do Ronda de Gaulle’a) – zamknięta jezdnia w wschodnia w godzinach 9:15 – 13:10, na jezdni wschodniej w kierunku Wilanowa ruch utrzymany od Placu Trzech Krzyży do ul. Bagatela.

Zmiany w przepisach dla kierowców

Kierowcy poskarżyli się do Rzecznika Praw Obywatelskich, że odholowane samochody są "aresztowane". Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a ten w grudniu ubiegłego roku wydał wyrok, w którym stwierdził, że nie trzeba płacić za odholowanie przed odebraniem samochodu. - Zdaniem Trybunału, jest to znaczne ograniczenie prawa własności, ponieważ ogranicza jedno z podstawowych uprawnień, jakie posiada właściciel rzeczy, tzn. prawo do dysponowania nią - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Piotr Tuleja.