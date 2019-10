Karetka, która przewoziła organy, zderzyła się z autem. Pomogli policjanci

Do kolizji doszło na Żoliborzu. Pojemnik z narządami przejęli policjanci i ruszyli na sygnale do szpitala.

Ale - jak dodaje - funkcjonariusze nie zajęli się tym, co zwykle robią w takich sytuacjach, czyli ustalaniem jak doszło do kolizji i ukaraniem winnego. - Przejęli pojemnik z narządami i natychmiast przewieźli do szpitala przy ulicy Lindleya. W takich sytuacjach należy reagować błyskawicznie - opisuje Kędzierzawska.