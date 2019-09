Postawili prywatny fotoradar przy przedszkolu. W cztery dni złapał ponad 20 tysięcy kierowców

Przy przedszkolu w Chotomowie stanął prywatny fotoradar. Rodzice chcą w ten sposób pokazać urzędnikom i policji, że ulica, przez którą przechodzą dzieci, to "droga śmierci". Wystarczyły cztery dni, by ponad 20 tysięcy osób przekroczyło dozwoloną prędkość. Rekordzista miał 128 km/h na liczniku.

Wspomniane przedszkole mieści się przy ulicy Piusa XI w Chotomowie. Tuż obok jest przejście dla pieszych, a przy nim ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę. - Ta ulica to droga śmierci łącząca Chotomów z Legionowem - mówi tvnwarszawa.pl Marcin Mizgalski, jeden z inicjatorów akcji.

- Do przedszkola chodzi 120 dzieci. Co trzecie dziecko przechodzi przez to przejście dwa razy dziennie. Po czterech dniach pomiarów mieliśmy 26 tysięcy pojazdów przejeżdżających tamtędy w obu kierunkach. Jedynymi, którzy trzymali się ograniczenia prędkości, byli rowerzyści - twierdzi. Mówi też, że pośród aut, które nie łamały przepisów, były na przykład włączające się do ruchu z pobliskiego skrzyżowania.