Ochota

Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"

Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Transplantologia jest dla wielu osób szansą na nowe życie. Dlatego tak ważne są deklaracje woli
Źródło: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN
Lekarzom z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego udało się uratować życie 18-letniego pacjenta z rzadko spotykanym ciężkim zespołem wątrobowo-płucnym. Oprócz przeszczepu wątroby konieczne było zastosowanie pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO) aż przez 48 dni. "Uratowanie życia tej młodej osoby, która bez przeszczepienia wątroby nie miała szans na przeżycie, jest sukcesem polskiej medycyny na skalę światową" - podkreśla WUM.

U młodego pacjenta doszło do wtórnej żółciowej marskości wątroby, powikłanej ciężkim nadciśnieniem wrotnym oraz ekstremalnie ciężkim zespołem wątrobowo-płucnym (patologicznymi połączeniami naczyń żylnych w układzie oddechowym). Uszkodzenie wątroby było następstwem urazu komunikacyjnego, którego pacjent doznał w dzieciństwie i powikłań żółciowych, które po nim wystąpiły.

Osiemnastolatek przeszedł udane przeszczepienie wątroby od zmarłego dawcy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez profesora Michała Grąta, prorektora WUM.

Wyjątkowa współpraca wielu zespołów specjalistów

Ratunek był możliwy dzięki wyjątkowej współpracy wielu zespołów specjalistów. W okresie okołooperacyjnym pacjent wymagał zastosowania żylno-żylnego ECMO (extracorporeal membrane oxygenation - pozaustrojowego utlenowania krwi). Jest to technika wspomagania krążenia i oddychania, w której krew pacjenta pobierana jest poza organizm, natleniana w specjalnym urządzeniu i ponownie podawana do układu żylnego. W tym przypadku zastosowano ECMO żylno-żylne, którego głównym celem jest zastąpienie funkcji płuc i umożliwienie dotlenienia organizmu, gdy tradycyjna wentylacja mechaniczna okazuje się niewystarczająca.

Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Terapia ECMO była prowadzona przez zespół kardiochirurgów pod kierownictwem prof. Mariusza Kuśmierczyka, kierownika Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii. Było to jedno z najdłużej prowadzonych na świecie wspomagań tego typu u chorego w okresie przed i po transplantacji wątroby. Łącznie pacjent pozostawał na żylno-żylnym ECMO przez 48 dni (z dziewięciodniową przerwą).

shutterstock_1380806048
Pierwszy taki pacjent w historii. 77-latek po przeszczepie płuc
TVN24
Pomyślna transplantacja macicy u dziewięciu pacjentek
Serce o 12, nerka o 18. Ewenement we Wrocławiu
TVN24
Sabina z córką Michaliną
Bez pół litra można żyć, ale dla nich te pół litra to życie
TVN24

Zgodnie z najbardziej aktualną literaturą naukową, zastosowanie żylno-żylnego ECMO po transplantacji wątroby z powodu ciężkiego zespołu wątrobowo-płucnego opisano zaledwie u siedmiu dorosłych chorych, z których jedynie pięć przeżyło.

Stałe monitorowanie stanu pacjenta odbywało się na Oddziale Intensywnej Terapii Chirurgicznej (OITCH) pod nadzorem dr hab. Wojciecha Figla, przy wsparciu kardiologicznym I Kliniki Kardiologii WUM pod kierownictwem prof. Marcina Grabowskiego. Następnie chory był leczony na oddziale Hepatologii prowadzonej przez prof. Joannę Raszeję-Wyszomirską. Nad pacjentem czuwał zespół pielęgniarski oddziału OITCH, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

Ratunek był możliwy dzięki wyjątkowej współpracy wielu zespołów specjalistów
Ratunek był możliwy dzięki wyjątkowej współpracy wielu zespołów specjalistów
Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Sukces polskiej medycyny na skalę światową"

"Uratowanie życia tej młodej osoby, która bez przeszczepienia wątroby nie miała szans na przeżycie, jest sukcesem polskiej medycyny na skalę światową" - podkreśla WUM. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy chirurgów transplantologów, kardiochirurgów, kardiologów, hepatologów, anestezjologów, chirurgów naczyniowych, endoskopistów oraz radiologów i radiologów interwencyjnych.

WUM: niezwykle trudne przeszczepienie uratowało życie osiemnastolatka
WUM: niezwykle trudne przeszczepienie uratowało życie osiemnastolatka
Źródło: Facebook
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu liderem przeszczepień płuc
300 przeszczepów w siedem lat. Śląski ośrodek krajowym liderem
TVN24
Liczba przeszczepów serca w Polsce wyraźnie wzrosła w tym roku, pomimo pandemii
Oto transplantacyjne serce Polski. "Daje pacjentom nadzieję"
TVN24
centrum
"Za tą liczbą jest tysiąc dzieci, które uzyskały przeszczepienie i szansę na życie"
FAKTY
TVN24 HD
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ochrona zdrowiaPrzeszczepMedycynaWarszawski Uniwersytet Medyczny
