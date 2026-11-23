Ochota Więcej darmowych miejsc parkingowych przy Dworcu Zachodnim Oprac. Katarzyna Kędra |

Dworzec Zachodni otwarty Źródło wideo: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Rafał Guz / PAP

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"Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych podróżnych. Już od wtorku, 24 listopada, udostępniamy 34 dodatkowe, bezpłatne miejsca postojowe przy stacji Warszawa Zachodnia - od strony ul. Tunelowej. Tym samym do dyspozycji pasażerów będzie łącznie 111 miejsc" - zapowiedziały w poniedziałek PLK. Zdaniem spółki, to kolejny krok w kierunku jeszcze wygodniejszego korzystania z kolei. "Zmodernizowana Warszawa Zachodnia to ważny punkt na kolejowej mapie stolicy oraz przestrzeń, która łączy funkcjonalność, dostępność i wygodę podróżowania" - podsumowano w komunikacie.

Największy dworzec w Polsce

W listopadzie zeszłego roku informowaliśmy, że oficjalnie zakończył się remont Dworca Zachodniego, który obecnie jest największym dworcem w Polsce. Prace trwały pięć lat, a inwestycja złapała dwuletnie opóźnienie.

Przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim zostało wówczas oficjalnie udostępnione podróżnym. Na wszystkie perony prowadzą ruchome schody. Wszędzie są też wyświetlacze z informacją o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Dworzec Zachodni w całości otwarty Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Jak podawały PLK, Warszawa Zachodnia jest to stacja o największej liczbie pociągów pasażerskich w całym kraju. To ponad 1100 pociągów w dobie, co oznacza, że zatrzymuje się tu co piąty skład kursujący w Polsce.