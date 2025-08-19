Budowa trasy tramwajowej wkracza w kolejną fazę. Duże zmiany na Grójeckiej

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zmiany w komunikacji miejskiej na Grójeckiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Prace w ramach budowy nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego toczą się między innymi na skrzyżowaniu Grójeckiej z ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha, gdzie powstaje tzw. pełna gwiazda, czyli układ torów umożliwiający ruch tramwajów we wszystkich kierunkach. Na początku roku wykonawca inwestycji zamknął jedną z jezdni ulicy Grójeckiej, przez co połączenie z nią straciła także ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Przez skrzyżowanie nie kursują tramwaje.

Stołeczny ratusz informuje, że połowa węzła rozjazdowego jest już gotowa. Oznacza to rozpoczęcie kolejnego etapu budowy. Wiążące się z nim zmiany w organizacji ruchu zostaną wdrożone w nocy z piątku na sobotę (z 22 na 23 sierpnia). Będą obowiązywały co najmniej do końca roku.

Urzędnicy wyjaśniają, że prace toczące się na skrzyżowaniu polegają nie tylko na budowie nowego torowiska. Wykonawca w pierwszej kolejności zajmuje się przebudową podziemnych instalacji. "Trwają roboty związane z przebudową magistrali ciepłowniczej, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych. Dopiero po ich zakończeniu ruszy budowa dalszej części nowego układu torowego" - zaznaczają w komunikacie.

Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: Infoulice Warszawa

Zmiany na Grójeckiej

W nocy z piątku na sobotę otwarta zostanie jezdnia Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej, natomiast tramwajarze przeniosą się z robotami na nitkę do centrum. "Kierowcy nadal będą jeździli jedną jezdnią w obu kierunkach. Tymczasowe przewiązki przez torowisko pozostaną w tych samych miejscach: za przystankiem Hale Banacha i przed ulicą Baśniową. Tak jak wcześniej, w stronę alei Krakowskiej będą dwa pasy, a do centrum jeden" - zapowiadają urzędnicy.

Organizacja ruchu u zbiegu Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: Infoulice Warszawa

Ważną zmianą będzie przywrócenie połączenia Grójeckiej z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. Od soboty kierowcy pojadą jedną jezdnią w dwóch kierunkach. Niedostępne dla ruchu pozostaną fragment ulicy Białobrzeskiej do Przemyskiej oraz fragment Opaczewskiej od Grójeckiej w stronę Szczęśliwickiej.

Kierowcy jadący Grójecką z centrum skręcą w Bitwy Warszawskiej 1920 r, ale ci poruszający się od strony Okęcia będą mogli jechać na skrzyżowaniu wyłącznie prosto. "Objazd do Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprowadzi ulicami Dickensa i Szczęśliwicką. Z kolei jadący ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. od Dworca Zachodniego skręcą w Grójecką w prawo lub lewo" - podaje ratusz.

Objazd podczas przebudowy skrzyżowania Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: Infoulice Warszawa

Zamkną Banacha

Wykonawca inwestycji zamknie obie jezdnie ulicy Banacha. Utrudnienia będą dotyczyły odcinka od skrzyżowania z Grójecką do Pawińskiego. Jednocześnie ulicami Pawińskiego i Dickensa zostanie wytyczony objazd do Grójeckiej.

Kierowcy z ulicy Pawińskiego będą mogli wyjechać na Banacha tylko w prawo. Dojazd do posesji: Banacha 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz Grójecka 89 i 81/87 będzie możliwy ulicą Banacha. Urzędnicy dodają, że na odcinku ulicy od Wolnej Wszechnicy do parkingu dla mieszkańców zostaną wyznaczone dwa kierunki ruchu.

Autobusy pojadą zmienionymi trasami

Pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. "Autobusy linii 186 i 414, ruszające z przystanku Banacha 04 w kierunku Nowodworów i Bródna Podgrodzie, pojadą ulicą Pawińskiego do Dickensa, czyli aktualnej trasy. Linia 157 w obu kierunkach zostanie skierowana ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Grójeckiej i swojej stałej trasy" - opisuje urząd miasta.

Autobusy linii 191 i N43 wrócą na swoje standardowe trasy, czyli pojadą ulicą Grójecką do Bitwy Warszawskiej 1920 r. Aktualne pozostaną jednak dotychczasowe trasy objazdowe dla linii: 136, 154, 167, 172, 208, 521, N01. Tramwaje linii 7 i 9 nadal będą dojeżdżały tylko do placu Narutowicza. Trasy linii: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 nadal będą wydłużone do PKP Rakowiec. Pasażerowie będą także mogli nadal korzystać z autobusów komunikacji zastępczej Z-9 i Z-14.

Powstaje tunel tramwajowy do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaj do Dworca Zachodniego

Nowe torowisko do Dworca Zachodniego jest częścią trasy, która połączy Ochotę i Wolę z Mokotowem i Wilanowem. Ratusz przypomina, że wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. powstaje około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z tunelem pod parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Pasażerowie będą mogli przesiadać się tam między tramwajami i pociągami, ponieważ podziemny przystanek będzie połączony z peronami kolejowymi.

Urzędnicy szacują, że z nowej trasy będzie korzystać ponad 1,2 miliona pasażerów rocznie. "Podróż z dworca do Grójeckiej zajmie pięć minut, do placu Narutowicza 10 minut, a do stacji metra Politechnika - 15 minut" - zapowiadają.

Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

