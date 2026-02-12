Logo TVN Warszawa
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram

Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
W drugiej połowie roku powinny rozpocząć się odbiory na budowie linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Jest jednak ryzyko, że termin jej uruchomienia może przesunąć się z powodu długiej i mroźnej zimy. - Chcielibyśmy, żeby pierwsze tramwaje wjechały do tunelu na jesieni, być może tylko dla testów - zapowiedział Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Od 2024 roku trwa budowa podziemnego przystanku tramwajowego pod Dworcem Zachodnim. Powstaje on w ramach nowej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Będzie do niego prowadził tunel biegnący pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich przekazał 10 lutego podczas spotkania z dziennikarzami, że jest to jedyna nowa inwestycja, jaką w tym roku prowadzi spółka. Zgodnie z zapowiedziami, tramwaje mają dojechać do Dworca Zachodniego w drugiej połowie roku.

- Prace postępują. Warunki pogodowe są jakie są, ale część prac odbywa się. Robotnicy cały czas pracują w tunelu. Natomiast, nie pracują w takim tempie, w jakim by mogli i chcieli, bo zgodnie z regułami sztuki części prac wykonywać nie wolno. Nie możemy betonować przy minus ośmiu stopniach Celsjusza - zastrzegł Niklewicz.

Jesienią powinny ruszyć testy torowiska w tunelu

Jak opisywał, tramwajarze nadal liczą, że uda się dotrzymać zapowiadany termin ukończenia inwestycji.

- Warunki pogodowe zrobiły swoje. Nie spodziewaliśmy się tak długiej zimy, zakładaliśmy, że będzie podobna do tej z lat ubiegłych. Podtrzymujemy jednak wolę rozpoczęcia odbiorów torowiska na jesieni. Same odbiory straży pożarnej mogą potrwać co najmniej kilka tygodni lub nawet miesięcy - zastrzegł wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

- Chcielibyśmy, żeby pierwsze tramwaje wjechały do tunelu na jesieni, być może tylko dla testów. Przełom roku to w miarę prawdopodobna data rozpoczęcia eksploatacji dróg pasażerskich - poinformował.

Dodał, że spółka liczy na to, że wykonawcy uda się w nadchodzących miesiącach nadrobić zaległości spowodowane zimowym przestojem. Nie wykluczył jednak, że pewne opóźnienia mogą wystąpić.

- Warunki pogodowe nie pozwalają nam także dokończyć ostatnich prac przy Rakowieckiej oraz przy układzie drogowym i zieleniarskim w ciągu trasy Tramwaju do Wilanowa. Ziemia jest zbyt zmarznięta, by móc bezpiecznie kopać i sadzić drzewa - przyznał Niklewicz.

Pierwszy podziemny przystanek tramwajowy w stolicy

W ramach inwestycji budowana jest około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem do Dworca Zachodniego. Będzie to pierwszy tunel tramwajowy w stolicy. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej.

Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przy okazji otwarcia zmodernizowanej stacji Warszawa Zachodnia opisywaliśmy, jak będzie wyglądała antresola, prowadząca na poziom -2, gdzie będą przyjeżdżały tramwaje. Przypomina ona przestrzeń na stacjach metra, nie będzie tam jednak bramek biletowych. Pasażerowie znajdą tam rozkłady jazdy oraz wyświetlacze tramwajowe i kolejowe. Jej wystrój jest spójny z tym, jak zaprojektowano całą stację Warszawa Zachodnia.

"Antresola tramwajowa będzie miała dwa główne wejścia z tunelu pieszego -1 - od strony peronów kolejowych, jak i Alej Jerozolimskich. Na powierzchnię, na plac przydworcowy, będzie można dostać się za pomocą dwóch klatek schodowych i dwóch wind" - zapowiadali tramwajarze.

Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na dwa perony tramwajowe zlokalizowane na poziomie -2 pasażerowie będą mogli dostać się z dwóch stron za pomocą schodów ruchomych. Po środku peronów będą także schody stałe i windy. Antresola została fizycznie wydzielona od części kolejowej, żeby podziemny przystanek tramwajowy mógł funkcjonować w pełni niezależnie pod względem technicznym.

Tramwajem do Wilanowa, później także na Wolę

Tramwajarze szacują, że z nowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystało ponad milion pasażerów rocznie. Powstająca trasa poprawi skomunikowanie stacji z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy.

Początkowo, wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej. Na podziemnym przystanku będzie znajdował się koniec trasy. Linię będą musiały obsługiwać składy dwukierunkowe Pesy Jazz i nowe Hyundaie.

Trasa docelowo będzie elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z racji swoich rozmiarów, została podzielona na etapy. Niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu. Tramwaje Warszawskie podpisały w połowie stycznia umowę na projekt odcinka trasy od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli. W ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego
Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego
Źródło: UM Warszawa
Trasa Łazienkowska
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
Targówek
Tagi:
