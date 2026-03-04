Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy

Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Tramwajarze pokazują pierwszy w stolicy tunel tramwajowy, którym pobiegnie trasa do Dworca Zachodniego. Inwestycja została podzielona na etapy. Niedawno podpisano także umowę na projekt odcinka od dworca do ulicy Kasprzaka.

"Zaglądamy do pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego. Od ostatniej wizyty sporo się zmieniło" - czytamy we wpisie na Facebooku Tramwajów Warszawskich.

Tramwajarze pokazali zdjęcia z wnętrza: widać ciężki sprzęt, ale także ściany tunelu, w którym wykonywane są już kolejne prace.

"Płyta denna ("podłoga") już niemal na całej długości wykonana. Trwa budowa i pogłębianie wykopu w miejscu rampy wyjazdowej od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r." - czytamy w komunikacie.

Dowiadujemy się też, że prace koncentrują się także w miejscu przyszłego połączenia tunelu z wykonaną już konstrukcją przystanku przy Dworcu Zachodnim. Tam trwa pogłębianie wykopu i wykonywanie stropu górnego tunelu.

Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Wyjście z przystanku na perony

Pasażerów będą czekać udogodnienia. "Tramwaje dojadą do przystanku końcowego, który znajduje się na wysokości budynku dworca kolejowego od strony Alej Jerozolimskich. Perony tramwajowe będą połączone z antresolą (-1) za pomocą wind, podwójnych ciągów schodów ruchomych (góra – dół) oraz schodów stałych. Wyjście z przystanku znajduje się tuż przed wejściami na perony kolejowe" - zapowiadają tramwajarze.

Wymieniają też, że dodatkowo, schodami i windami będzie można dostać się również na powierzchnię - na plac między dworcem kolejowym a dworcem autobusowym Polonusa.

Trasa do Dworca Zachodniego jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Tramwaje Warszawskie podkreślają, że inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy.

Informują także o kolejnych planach. "Niedawno podpisaliśmy umowę na projekt odcinka od Dw. Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym" - podsumowują.

Trasa tramwajowa połączypodziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Trasa tramwajowa połączypodziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Kiedy koniec prac?

Budowa trwa od 2024 roku. W drugiej połowie tego roku powinny rozpocząć się odbiory. Termin uruchomienia linii tramwajowej do Dworca Zachodniego może jednak zostać przesunięty z powodu długiej i mroźnej zimy. Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz przekazał 10 lutego podczas spotkania z dziennikarzami, że jest to jedyna nowa inwestycja, jaką w tym roku prowadzi spółka. Zgodnie z zapowiedziami, tramwaje mają dojechać do Dworca Zachodniego w drugiej połowie roku. - Prace postępują. Warunki pogodowe są jakie są, ale część prac odbywa się. Robotnicy cały czas pracują w tunelu. Natomiast, nie pracują w takim tempie, w jakim by mogli i chcieli, bo zgodnie z regułami sztuki części prac wykonywać nie wolno. Nie możemy betonować przy minus ośmiu stopniach Celsjusza - mówił wówczas.

Jak dodawał, tramwajarze nadal liczą, że uda się dotrzymać zapowiadany termin ukończenia inwestycji.

W ramach inwestycji budowana jest około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem do Dworca Zachodniego. Będzie to pierwszy tunel tramwajowy w stolicy. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij:
Tagi:
TramwajInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Okolice
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Nie żyje Adam Chełstowski
Ceniony fotograf zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"
Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość
Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
Wola
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru przy ul. Kłobuckiej
Płonął budynek obok aresztu. 11 zatrzymanych
Ursynów
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
TVN24
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
Bielany
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
Praga Północ
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
Okolice
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Okolice
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Okolice
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Wola
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki