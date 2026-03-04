Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy

Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

"Zaglądamy do pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego. Od ostatniej wizyty sporo się zmieniło" - czytamy we wpisie na Facebooku Tramwajów Warszawskich.

Tramwajarze pokazali zdjęcia z wnętrza: widać ciężki sprzęt, ale także ściany tunelu, w którym wykonywane są już kolejne prace.

"Płyta denna ("podłoga") już niemal na całej długości wykonana. Trwa budowa i pogłębianie wykopu w miejscu rampy wyjazdowej od strony ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r." - czytamy w komunikacie.

Dowiadujemy się też, że prace koncentrują się także w miejscu przyszłego połączenia tunelu z wykonaną już konstrukcją przystanku przy Dworcu Zachodnim. Tam trwa pogłębianie wykopu i wykonywanie stropu górnego tunelu.

Wyjście z przystanku na perony

Pasażerów będą czekać udogodnienia. "Tramwaje dojadą do przystanku końcowego, który znajduje się na wysokości budynku dworca kolejowego od strony Alej Jerozolimskich. Perony tramwajowe będą połączone z antresolą (-1) za pomocą wind, podwójnych ciągów schodów ruchomych (góra – dół) oraz schodów stałych. Wyjście z przystanku znajduje się tuż przed wejściami na perony kolejowe" - zapowiadają tramwajarze.

Wymieniają też, że dodatkowo, schodami i windami będzie można dostać się również na powierzchnię - na plac między dworcem kolejowym a dworcem autobusowym Polonusa.

Trasa do Dworca Zachodniego jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Tramwaje Warszawskie podkreślają, że inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy.

Informują także o kolejnych planach. "Niedawno podpisaliśmy umowę na projekt odcinka od Dw. Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym" - podsumowują.

Trasa tramwajowa połączypodziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka Źródło: Tramwaje Warszawskie

Kiedy koniec prac?

Budowa trwa od 2024 roku. W drugiej połowie tego roku powinny rozpocząć się odbiory. Termin uruchomienia linii tramwajowej do Dworca Zachodniego może jednak zostać przesunięty z powodu długiej i mroźnej zimy. Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz przekazał 10 lutego podczas spotkania z dziennikarzami, że jest to jedyna nowa inwestycja, jaką w tym roku prowadzi spółka. Zgodnie z zapowiedziami, tramwaje mają dojechać do Dworca Zachodniego w drugiej połowie roku. - Prace postępują. Warunki pogodowe są jakie są, ale część prac odbywa się. Robotnicy cały czas pracują w tunelu. Natomiast, nie pracują w takim tempie, w jakim by mogli i chcieli, bo zgodnie z regułami sztuki części prac wykonywać nie wolno. Nie możemy betonować przy minus ośmiu stopniach Celsjusza - mówił wówczas.

Jak dodawał, tramwajarze nadal liczą, że uda się dotrzymać zapowiadany termin ukończenia inwestycji.

W ramach inwestycji budowana jest około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem do Dworca Zachodniego. Będzie to pierwszy tunel tramwajowy w stolicy. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej.

Opracowała Katarzyna Kędra