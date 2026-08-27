Ochota Zderzenie motocyklisty i dwóch aut w Alejach Jerozolimskich Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie w Alejach Jerozolimskich Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich, na wysokości Fortu Szczęśliwice. Policjanci zgłoszenie otrzymali o godzinie 16.50. - W zdarzeniu udział brali motocyklista i kierowcy dwóch samochodów osobowych (BMW i Volvo) - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Motocyklistę w karetce badali ratownicy medyczni, zabrali go do szpitala.

Zderzenie w Alejach Jerozolimskich Zderzenie w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Duże utrudnienia

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Jak doprecyzował, do wypadku doszło za stacją kolejową Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Ostrzegł o utrudnieniach. - Zablokowane są trzy pasy jezdni, ruch odbywa się jedynie buspasem. Korek w kierunku centrum ma około trzech kilometrów, a kierowcy tracą w nim od 20 do nawet 30 minut - dodał.

Obecnie już nie ma utrudnień.