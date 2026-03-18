Zderzenie tramwajów na Ochocie. Osiem osób poszkodowanych, trzy w szpitalu

Do zderzenia tramwajów doszło na Grójeckiej (wideo bez dźwięku) Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło przed godziną 11 w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. - Tramwaj linii numer dziewięć najechał na tramwaj linii numer jeden, stojący przy ulicy Niemcewicza - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Policja podała, że łącznie rannych zostało osiem osób. Jak opisał młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji, wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że tramwaj linii numer 1 zatrzymał się przy skrzyżowaniu na czerwonym świetle. - Motorniczy byli trzeźwi - dodał.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich zaznaczył, że nikt z poszkodowanych nie jest w stanie zagrażającym życiu.

Tramwaje skierowane na objazdy

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz służby Tramwajów Warszawskich.

Pasażerowie tramwajów linii 1, 7, 9 i 24 musieli liczyć się z utrudnieniami. - Ruch od placu Zawiszy do placu Narutowicza jest wstrzymany. Tramwaje jadące od strony Okęcia do centrum są zawracane na placu Narutowicza. Natomiast te kursujące z centrum na Ochotę są skrócone do placu Zawiszy - relacjonował Urbanowicz.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy