Ochota Rozbita taksówka, części rozsypane na jezdni. Zderzenie na Ochocie Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Andrzej

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o wypadku na skrzyżowaniu ulic Filtrowej i Raszyńskiej otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Zderzenie dwóch aut. Na miejscu dwie karetki, dwa wozy straży. Stoją tramwaje" - napisał nam czytelnik. Jak widać na zdjęciu, które otrzymaliśmy, jedno z aut (taksówka) ma mocno rozbity przód.

Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Andrzej

O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Potwierdziła, że w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe.

- Dwie osoby były badane w karetce, nikt nie wymagał hospitalizacji. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu elementów, które w wyniku zderzenia pojawiły się na drodze - przekazał kapitan Łukasz Wojtas z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

W związku ze zdarzeniem występowały utrudnienia w ruchu tramwajów linii 14, 15, 36 oraz autobusów linii 128, 175 i 504. Trwały około 20 minut.