Rozbita taksówka, części rozsypane na jezdni. Zderzenie na Ochocie
Pierwszą informację o wypadku na skrzyżowaniu ulic Filtrowej i Raszyńskiej otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Zderzenie dwóch aut. Na miejscu dwie karetki, dwa wozy straży. Stoją tramwaje" - napisał nam czytelnik. Jak widać na zdjęciu, które otrzymaliśmy, jedno z aut (taksówka) ma mocno rozbity przód.
O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Potwierdziła, że w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe.
- Dwie osoby były badane w karetce, nikt nie wymagał hospitalizacji. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu elementów, które w wyniku zderzenia pojawiły się na drodze - przekazał kapitan Łukasz Wojtas z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.
W związku ze zdarzeniem występowały utrudnienia w ruchu tramwajów linii 14, 15, 36 oraz autobusów linii 128, 175 i 504. Trwały około 20 minut.