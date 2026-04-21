Ochota Karetka z pacjentem przewróciła się na bok

06.04.2025

O szczegóły zdarzenia na rondzie Zesłańców Syberyjskich zapytaliśmy straż pożarną.

- Doszło do zdarzenia z udziałem karetki przewożącej pacjenta. Po zderzeniu z autem osobowym przewróciła się na bok. Pacjent wyszedł z karetki o własnych siłach. Ratownicy oraz osoba podróżująca samochodem osobowym nie wymagali pomocy medycznej - poinformował kpt. Paweł Warzywoda z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.

Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich

"Karetka jechała na sygnałach"

Na miejscu swoje czynności prowadzi policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 10.40.

- Zderzyły się opel i ambulans. Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że karetka jechała na sygnałach uprzywilejowania. W zdarzeniu nie ma osób rannych - przekazał Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. - Są trzeźwi. Posiadają też uprawnienia do kierowania - dodał policjant. Funkcjonariusze badają przyczyny wypadku.

W związku ze zdarzeniem utworzył się korek w kierunku Ursusa.

