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Ochota

Tydzień temu zaginęła 13-letnia Roksana. "Jakby rozpłynęła się w powietrzu"

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Roksana Jurczyszyn
Poszukiwania zaginionej 13-letniej Roksany
Źródło wideo: "Uwaga!" TVN
Źródło zdj. gł.: Policja
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Od tygodnia trwają poszukiwania zaginionej 13-letniej Roksany Jurczyszyn z Ochoty. Nastolatka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Jej telefon jest wyłączony.

Ostatni raz rodzice widzieli Roksanę w sobotę, 10 października. Dziewczyna wyszła po południu z mieszkania na Ochocie. Powiedziała, że idzie do centrum handlowego, by spotkać się z koleżanką. Prawdopodobnie nigdy tam nie dotarła. Według bliskich, miała udać się na Bulwary Wiślane, w okolice Mostu Świętokrzyskiego.

Ojciec nastolatki przekazał reporterowi "Uwagi!" TVN, że zadzwonił do niej po 21. Córka powiedziała mu, że idzie już do metra. Po 10 minutach jej telefon był już wyłączony i od tamtej pory nie logował się do sieci.

Bliscy Roksany nie ustają w jej poszukiwaniach i apelują o pomoc. Wciąż liczą, że natrafią na jej ślad. Nie dotarli jeszcze do żadnych przełomowych informacji. Twierdzą, że 13-latka była cichym i spokojnym dzieckiem. Uczyła się w szkole podstawowej w klasie sportowej.

- Czekam na córkę całą i zdrową, żeby wróciła do domu - zaznaczyła mama 13-latki. Jak mówiła nastolatka jakby "rozpłynęła się w powietrzu".

Policja szuka 13-letniej Roksany

Poszukiwania Roksany prowadzą policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Apelują, by każdy, kto posiada informacje na temat zaginionej, przekazał je funkcjonariuszom. Osoby te proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z komendą przy Opaczewskiej 8. Numer telefonu to 47 723 93 50, 47 723 93 51 lub 723 93 43. Informacje można także zgłaszać do każdej najbliższej jednostki policji lub na numery alarmowe 112 i 997.

Roksana Jurczyszyn
Roksana Jurczyszyn
Źródło zdjęcia: Policja

Policja podała w komunikacie, że 13-latka ma 170 centymetrów wzrostu, jest szczupła, ma długie, proste włosy koloru blond. W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę koloru szarego, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego, posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego.

Reportaż o poszukiwaniach Roksany dostępny jest na stronie "Uwagi!" TVN.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Policjazaginięciazaginieni
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