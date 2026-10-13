Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. "Umieramy z niepokoju"

|
Policja poszukuje zaginionej Roksana Jurczyszyn
Policja poszukuje zaginionej Roksana Jurczyszyn
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Błagamy, jeśli to czytasz, daj nam jakikolwiek znak. Jesteś dla nas wszystkim" – piszą w sieci rodzice 13-letniej Roksany Jurczyszyn, która zaginęła na warszawskiej Ochocie. 13-latka 10 października wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną, szuka jej policja.

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III szukają zaginionej Roksany Jurczyszyn. Dziewczyna wyszła z domu w sobotę 10 października o godz. 15. i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Jak podała policja, 13-latka ma 170 centymetrów wzrostu, jest szczupła, ma długie, proste włosy koloru blond. W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę koloru szarego, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego, posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego.

Miała wrócić za 10 minut

13-latka powiedziała rodzicom, że idzie tylko odwiedzić mieszkającą w pobliżu koleżankę. W sieci pojawiły się informacje, że przed godz. 21 rodzice mieli sprawdzić aplikację lokalizującą telefon córki. Wtedy okazało się, że dziewczyny nie ma w okolicy domu, przebywa niedaleko Bulwarów Wiślanych. Kiedy rodzice zadzwonili, dziewczyna powiedziała im, że wraca do domu i że za 10 minut będzie na miejscu. Jednak o godzinie 21. gdy nadal nie wracała, rodzice zadzwonili do niej ponownie. Jej telefon był już wyłączony i pozostaje nieaktywny.

"Roksanko, córeczko umieramy z niepokoju. Błagamy, jeśli to czytasz, daj nam jakikolwiek znak. Nie wiemy już, gdzie szukać i kogo pytać. Jesteś dla nas wszystkim. Kochający Cię - rodzice" - opublikowali w sieci bliscy zaginionej.

Apel policji

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką policji lub całodobowymi numerami 112 i 997" - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. 

Informacje można również przekazywać na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaZaginione osobyZaginiona
Czytaj także:
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Trzecie zatrzymanie w sprawie pożaru stacji Starlinków
Okolice
Dostawa jedzenia zakończyła się rozbojem
Odpychali, chwytali za ręce, szarpali za torbę z jedzeniem. Dwóch 18-latków zatrzymanych
Bielany
Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina
Był poszukiwany ENA. Miał przy sobie podrobione dokumenty
Włochy
Mężczyzna próbował przekupić policjantów
Żona nie wpuściła go do mieszkania, zadzwonił pod 112
Okolice
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut gościem programu dla młodych liderów
Wola
Trzyletni Kacper zmarł na SOR
Zaczęło się od bólu brzucha. Po kilku godzinach trzyletni Kacper zmarł
"Uwaga!"
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Po latach wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Jej historia sięga XVIII wieku. Śródmiejska ulica będzie chroniona jak zabytek
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Groził swojemu bratu śmiercią
Groził bratu, że go zabije. Zapowiadał użycie noża
Okolice
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamkną dwie stacje metra
Bemowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo
Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
Okolice
CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych
Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy
Śródmieście
16-latek ucharakteryzował swój wizerunek i chciał wynająć cudze mieszkanie
16-latek w peruce udawał właściciela apartamentu na wynajem
Wola
Zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny. Sprawdzają system, trwają ćwiczenia
Śródmieście
Prace drogowe (ilustracyjne)
Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej
Praga Północ
zatrzymanie
Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku w Warszawie
Praga Południe
Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej
Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra
Piotr Bakalarski
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Skuwali tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej
Mokotów
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych
Okolice
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Nagranie z nożami i siekierami. 14-latek zatrzymany
Okolice
Atak nożownika w autobusie miejskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem w autobusie miejskim
Bielany
Rowerem po Cytadeli
Cztery muzea i dwa zakazy. Rowerzyści i psy niemile widziani
Piotr Bakalarski
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki