Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. "Umieramy z niepokoju"

Policja poszukuje zaginionej Roksana Jurczyszyn Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III szukają zaginionej Roksany Jurczyszyn. Dziewczyna wyszła z domu w sobotę 10 października o godz. 15. i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Jak podała policja, 13-latka ma 170 centymetrów wzrostu, jest szczupła, ma długie, proste włosy koloru blond. W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę koloru szarego, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego, posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego.

Miała wrócić za 10 minut

13-latka powiedziała rodzicom, że idzie tylko odwiedzić mieszkającą w pobliżu koleżankę. W sieci pojawiły się informacje, że przed godz. 21 rodzice mieli sprawdzić aplikację lokalizującą telefon córki. Wtedy okazało się, że dziewczyny nie ma w okolicy domu, przebywa niedaleko Bulwarów Wiślanych. Kiedy rodzice zadzwonili, dziewczyna powiedziała im, że wraca do domu i że za 10 minut będzie na miejscu. Jednak o godzinie 21. gdy nadal nie wracała, rodzice zadzwonili do niej ponownie. Jej telefon był już wyłączony i pozostaje nieaktywny.

"Roksanko, córeczko umieramy z niepokoju. Błagamy, jeśli to czytasz, daj nam jakikolwiek znak. Nie wiemy już, gdzie szukać i kogo pytać. Jesteś dla nas wszystkim. Kochający Cię - rodzice" - opublikowali w sieci bliscy zaginionej.

Apel policji

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką policji lub całodobowymi numerami 112 i 997" - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Informacje można również przekazywać na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.