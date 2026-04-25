Ochota

Rozbój na dworcu. Za zrabowane pieniądze kupił bilet

Sprawca rozboju został zatrzymany
Rozbój na Dworcu Zachodnim
Źródło: KSP
Na Dworcu Zachodnim doszło do rozboju. 23-latek zagroził swojej ofierze pobiciem i zabrał pieniądze. Krótko po zdarzeniu został zatrzymany przez policjantów.

W sobotę rano na terenie hali Dworca Zachodniego doszło do rozboju na podróżnym. "Sprawca miał wcześniej zaczepiać inne osoby, próbując wyłudzić pieniądze. Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z komisariatu kolejowego" - podała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Poszkodowany powiedział policjantom, że napastnik groził mu pobiciem i ukradł pieniądze.

Moment ataku zarejestrowała kamera

"Moment rozboju zarejestrował monitoring. Analiza nagrań pozwoliła ustalić wizerunek sprawcy, a jego rysopis natychmiast przekazano patrolom skierowanym w rejon dworca. Dzięki szybkim, skoordynowanym działaniom podejrzany został namierzony i zatrzymany na peronie nr 7" - poinformowała komenda stołeczna.

Zatrzymany to 23-letni obywatel Polski, wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w tym pobicia, rozboje oraz groźby karalne.

"Policjanci odzyskali większość skradzionych pieniędzy. Część z nich mężczyzna zdążył wydać na zakup biletu do Łodzi. Obecnie kompletowany jest materiał procesowy, który posłuży do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - wyjaśnia KSP.

Źródło: KSP
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Przestępczość w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
