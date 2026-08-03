Zabójstwo kobiety na Ochocie. Policja zatrzymała podejrzanego
Ciało 53-latki znaleziono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania - dowiedzieliśmy się od asp. Małgorzaty Gębczyńskiej, rzeczniczki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.
- Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu - poinformowała.
Podejrzany w rękach policji
Policjanci w związku ze sprawą zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety. Wpadł w ręce mundurowych jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty.
Na poniedziałek zostały zaplanowane kolejne czynności procesowe z jego udziałem.
Źródło: tvnwarszawa.pl