Ochota Zabójstwo kobiety na Ochocie. Policja zatrzymała podejrzanego Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

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Ciało 53-latki znaleziono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania - dowiedzieliśmy się od asp. Małgorzaty Gębczyńskiej, rzeczniczki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

- Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu - poinformowała.

Podejrzany w rękach policji

Policjanci w związku ze sprawą zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety. Wpadł w ręce mundurowych jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty.

Na poniedziałek zostały zaplanowane kolejne czynności procesowe z jego udziałem.

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III