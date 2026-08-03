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Ochota

Zabójstwo kobiety na Ochocie. Policja zatrzymała podejrzanego

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Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
W ręce policjantów wpadł mężczyzna, który zdaniem służb zamordował kobietę na Ochocie. Funkcjonariusze odkryli ciało w znacznym stopniu rozkładu.

Ciało 53-latki znaleziono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania - dowiedzieliśmy się od asp. Małgorzaty Gębczyńskiej, rzeczniczki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

- Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu - poinformowała.

Podejrzany w rękach policji

Policjanci w związku ze sprawą zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety. Wpadł w ręce mundurowych jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty.

Na poniedziałek zostały zaplanowane kolejne czynności procesowe z jego udziałem.

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaZabójstwo
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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