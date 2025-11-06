Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli

Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło 1 listopada. Wówczas do ochockiej komendy zgłosił się 45-letni mężczyzna, który powiedział, że oczekując na pociąg na Dworcu Zachodnim, nawiązał rozmowę z dwoma nieznajomymi mężczyznami.

Kilkukrotnie uderzali w okolice głowy i twarzy

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że wspólnie z nimi pokrzywdzony spożywał alkohol, po czym nowo poznani 'towarzysze' zaatakowali go i kilkukrotnie uderzali w okolice głowy i twarzy" - podała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Jak dodała policjantka, sprawcy w wieku 25 i 26 lat zabrali mężczyźnie portfel z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 1700 zł.

"Pieniądze przegrali na automatach"

Policja zatrzymała napastników kolejnego dnia. "Jeden ze sprawców po rozpytaniu przyznał się i powiedział, że pieniądze pokrzywdzonego wspólnie z kolegą przegrali na automatach" - wskazał asp. Gębczyńska.

Dwaj obywatele Ukrainy trafili do policyjnej celi. Mężczyźni usłyszeli zarzut z art. 280 § 1 kodeksu karnego, chodzi o rozbój.

Wobec zatrzymanych zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawcy rozboju w areszcie Źródło: Komenda Rejonowa Policji III