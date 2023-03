Koniec śledztwa w sprawie wtargnięcia do biura PiS

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Krzysztofa P. Kilka miesięcy temu mężczyzna wtargnął do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura zawnioskowała do sądu o umorzenie postępowania. Sąd zajmie się sprawą 18 kwietnia.

- Postępowanie przygotowawcze przeciwko Krzysztofowi P., podejrzanemu o czyny z artykułu 191 paragraf 1 Kodeksu karnego (zmuszanie do określonego zachowania - red.) i artykułu 193 Kodeksu karnego (naruszenie miru domowego - red.), zostało zakończone skierowaniem w dniu 30 stycznia 2023 roku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego. Aktualnie dysponentem informacji o postępowaniu jest wskazany sąd rejonowy - poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Skierowanie takiego wniosku przez prokuraturę oznacza, że mężczyzna w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny.

Groził ochroniarzowi, uderzał pięścią w drzwi

Do zdarzenia doszło 25 października 2022 roku. Po godz. 15 do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie próbował wtargnąć 21-latek. Gdy wszedł do budynku, zaczął grozić ochroniarzowi i uderzył pięścią w szklane drzwi. Na miejscu musiała interweniować policja, którą wezwali pracownicy ochrony. Krzysztof P. został zatrzymany.