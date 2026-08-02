Ochota Woda zalała torowisko w Alejach Jerozolimskich. Pociągi nie dojeżdżały do Śródmieścia

Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Do awarii wodociągowej doszło w niedzielę przed godziną 9 na wysokości Alej Jerozolimskich 168. W jej wyniku woda wdarła się w okolice przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie. Początkowo przedstawiciele WKD ostrzegali, że zalewany jest prawy tor numer 2. Z tego powodu ruch pociągów na odcinku między stacjami Komorów - Warszawa Śródmieście WKD prowadzony był wahadłowo po torze numer 1.

Zaledwie kwadrans później przewoźnik ostrzegł pasażerów, że "z powodu eskalacji sytuacji związanej z zalewaniem torowiska przez wodę" konieczne jest także zamknięcie toru numer 1.

Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wstrzymany ruch pociągów

W efekcie pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka dojeżdżały wyłącznie do przystanku Warszawa Raków. Odcinek trasy między stacjami Warszawa Raków - Warszawa Śródmieście WKD był zamknięty. Obsługiwały go autobusy komunikacji zastępczej.

Chwilę przed godziną 10 WKD podała, że dopływ wody na torowisko został wstrzymany i po sprawdzeniu stanu torowiska, rozpocznie się przywracanie ruchu pociągów. Najpierw wznowiono kursowanie składów po torze numer 1, a do godziny 10.45 przejezdne były już oba tory.

Według portalu Miejski Reporter powodem awarii było uszkodzenie rury podczas prowadzonych w okolicy prac.

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk relacjonuje, że prace prowadzone są na odcinku Alej Jerozolimskich między wiaduktem nad torami i ulicą Śmigłowca.