Na Ochocie doszło w nocy do włamania do jednego z lokali usługowych. Ochroniarz użył broni i postrzelił mężczyznę, który wtargnął do środka. Policja bada okoliczności sprawy.

Policjanci z Ochoty otrzymali około godziny 3 nad ranem informację o włamaniu do jednego z lokali usługowych przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Podczas tego zdarzenia pracownik ochrony użył w stosunku do 50-letniego mężczyzny broni palnej, w wyniku czego mężczyzna doznał zranienia w okolicy uda - mówi aspirant Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podkreśla policjantka.

- Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratury mające na celu zbadanie okoliczności tego zdarzenia - dodaje asp. Gębczyńska.

Jak podaje RMF FM, który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu, do włamania doszło w klubie, gdzie działa kręgielnia.

