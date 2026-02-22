Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku

Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci pracowali nad sprawą serii włamań do domów jednorodzinnych na terenie Warszawy. W toku czynności ustalili osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami oraz pojazd, którym się poruszały. Analiza zgromadzonych informacji wskazywała, że sprawcy znów uderzą na terenie jednego z warszawskich osiedli domów jednorodzinnych na Ochocie.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

"Funkcjonariusze udali się we wskazany rejon. W pewnym momencie zauważyli samochód, którym poruszali się wytypowani mężczyźni. Po zaparkowaniu pojazdu, trzej mężczyźni udali się w kierunku jednej z posesji. Po kilkudziesięciu minutach wrócili do auta. Wówczas policjanci podjęli natychmiastową interwencję. Mężczyźni zostali zatrzymani tuż po dokonaniu włamania" - przekazał aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

W trakcie przeszukania policjanci znaleźli gotówkę oraz narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw.

Trzej mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt.

Aktualnie policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi włamaniami do domów jednorodzinnych na terenie Warszawy i okolic.

Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KSP

Opracował Dariusz Gałązka