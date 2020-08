Wiata kolejowa w centrum zabytkiem

Znajdująca się przy rondzie Czterdziestolatka wiata nad wejściem na perony przystanku Warszawskiej Kolei Dojazdowej została wpisana do rejestru zabytków. Jak mazowiecki konserwator, powstały w latach 60. obiekt posiada "indywidualną ekspresyjną formę o wysokich walorach architektonicznych".

Po wojnie przystanek przeniesiono do nowej lokalizacji - u zbiegu Alej Jerozolimskich z aleją Jana Pawła II. Było to związane z przebudową i modernizacją kolei dojazdowej i warszawskiego węzła kolejowego.

W 1963 roku zejścia na peron przystanku, usytuowanego poniżej poziomu ulicy, osłonięte zostały charakterystyczną parą wiat. Do czasów współczesnych przetrwała jedna. Druga została zburzona w 1993 roku wraz z budową budynku biurowo-usługowego przy Alejach Jerozolimskich 56C, do którego przeniesiono zejście na peron kolejki. Ta, która przetrwała, została wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.