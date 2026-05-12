Ochota

Konstrukcja jest w fatalnym stanie. Wiadukt na Towarowej przejdzie do historii

Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wysłużony wiadukt na ulicy Towarowej przy Placu Zawiszy doczeka się następcy. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji nowej konstrukcji, która zastąpi sypiący się obiekt nad linią średnicową. Projekt ma powstać w dwóch wariantach i otworzyć drogę do inwestycji.

Wysłużony wiadukt nad torami linii średnicowej, jak zapowiadają kolejarze, zostanie zastąpiony nową konstrukcją. Fatalny stan techniczny spowodował, że tramwaje przejeżdżają przez wiadukt z niższą prędkością, a od stycznia usytuowane na nim przystanki tramwajowe zostały przesunięte poza wiadukt.

"Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał trzy miesiące na przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowego układu drogowego oraz wiaduktu na ulicy Towarowej w dwóch wariantach" - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.

Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w maju. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa.

Dwa warianty

Pierwsza opcja zakłada posadowienie obiektu na podporach – podobnie jak w przypadku dotychczasowego wiaduktu przy przystanku kolejowym Warszawa - Ochota. Druga możliwość przewiduje konstrukcję bez filarów podpierających.

"Oba rozwiązania będą uwzględniać planowane zmiany na warszawskiej linii średnicowej" - zaznaczyła Znajewska-Pawluk.

Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku. 

Dariusz Gałązka
Źródło: PAP
