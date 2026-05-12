Konstrukcja jest w fatalnym stanie. Wiadukt na Towarowej przejdzie do historii
Wysłużony wiadukt nad torami linii średnicowej, jak zapowiadają kolejarze, zostanie zastąpiony nową konstrukcją. Fatalny stan techniczny spowodował, że tramwaje przejeżdżają przez wiadukt z niższą prędkością, a od stycznia usytuowane na nim przystanki tramwajowe zostały przesunięte poza wiadukt.
"Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał trzy miesiące na przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowego układu drogowego oraz wiaduktu na ulicy Towarowej w dwóch wariantach" - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w maju. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa.
Dwa warianty
Pierwsza opcja zakłada posadowienie obiektu na podporach – podobnie jak w przypadku dotychczasowego wiaduktu przy przystanku kolejowym Warszawa - Ochota. Druga możliwość przewiduje konstrukcję bez filarów podpierających.
"Oba rozwiązania będą uwzględniać planowane zmiany na warszawskiej linii średnicowej" - zaznaczyła Znajewska-Pawluk.
Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku.