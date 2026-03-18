W tunelu przy dworcu utknęła ciężarówka. Mogło dojść do uszkodzenia konstrukcji

Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich

Jak relacjonuje nasz reporter Klemens Leczkowski, w środę rano auto ciężarowe blokuje wjazd do tunelu w Alejach Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego. - Pojazd utknął przy samym wjeździe. Jego naczepa jest powyginana - opisuje.

I dodaje, że policja zamknęła pas ruchu prowadzący w kierunku wjazdu do tunelu. Przed godziną 8.00 na miejsce przyjechał holownik straży pożarnej. - Strażacy sprawdzają możliwości wyciągnięcia tej ciężarówki. Konieczne jest ocenienie ryzyka, jakie niesie ze sobą ta operacja oraz czy nie doszło do uszkodzenia konstrukcji tunelu - mówi.

Tunel jest ważnym łącznikiem między Alejami Jerozolimskimi a Aleją Prymasa Tysiąclecia, którą kierowcy mogą dojechać do trasy S8. Obecnie pozostają im do dyspozycji lewy pas jazdy w kierunku wiaduktu nad rondem i centrum lub prawy pas, który prowadzi na rondo Zesłańców Syberyjskich.

- Na rondzie Zesłańców Syberyjskich policja kieruje ruchem - opisuje nasz reporter. W Alejach Jerozolimskich, na jezdni w kierunku centrum utworzył się ogromny korek. Zwolnić trzeba już we Włochach, tuż za wjazdem do stolicy.

Przed wjazdem do tunelu umieszczony jest znak ostrzegający o maksymalnej wysokości pojazdów, jakie mogą z niego korzystać. W tym przypadku to trzy metry.

