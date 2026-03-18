Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

W tunelu przy dworcu utknęła ciężarówka. Mogło dojść do uszkodzenia konstrukcji

Strażacy interweniują przy wjeździe do tunelu
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka utknęła we wjedzie do tunelu Alej Jerozolimskich pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Przejazd w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia jest niemożliwy.

Jak relacjonuje nasz reporter Klemens Leczkowski, w środę rano auto ciężarowe blokuje wjazd do tunelu w Alejach Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego. - Pojazd utknął przy samym wjeździe. Jego naczepa jest powyginana - opisuje.

I dodaje, że policja zamknęła pas ruchu prowadzący w kierunku wjazdu do tunelu. Przed godziną 8.00 na miejsce przyjechał holownik straży pożarnej. - Strażacy sprawdzają możliwości wyciągnięcia tej ciężarówki. Konieczne jest ocenienie ryzyka, jakie niesie ze sobą ta operacja oraz czy nie doszło do uszkodzenia konstrukcji tunelu - mówi.

Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Strażacy interweniują przy wjeździe do tunelu
Strażacy interweniują przy wjeździe do tunelu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zablokowany wjazd do tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Zablokowany wjazd do tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Ciężarówka utknęła w tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Tunel jest ważnym łącznikiem między Alejami Jerozolimskimi a Aleją Prymasa Tysiąclecia, którą kierowcy mogą dojechać do trasy S8. Obecnie pozostają im do dyspozycji lewy pas jazdy w kierunku wiaduktu nad rondem i centrum lub prawy pas, który prowadzi na rondo Zesłańców Syberyjskich.

- Na rondzie Zesłańców Syberyjskich policja kieruje ruchem - opisuje nasz reporter. W Alejach Jerozolimskich, na jezdni w kierunku centrum utworzył się ogromny korek. Zwolnić trzeba już we Włochach, tuż za wjazdem do stolicy.

Przed wjazdem do tunelu umieszczony jest znak ostrzegający o maksymalnej wysokości pojazdów, jakie mogą z niego korzystać. W tym przypadku to trzy metry.

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki