Ochota Jest umowa na projekt brakującej nitki Alej Jerozolimskich Klaudia Kamieniarz |

Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Kluczowe fakty: Miejscy drogowcy podsumowali, jak minęło pierwsze półrocze inwestycji drogowych toczących się w 2026 roku.

Na Ochocie trwa przygotowywanie zmian w układzie drogowym. Niebawem ruszy projektowanie rozbudowy Alej Jerozolimskich i zmian na Grójeckiej.

W ostateczną fazę wchodzą prace na Marszałkowskiej, Złotej i Zgoda, w Alei Jana Pawła II, na nowym moście w ciągu ulicy Płochocińskiej i wiaduktach Trasy Łazienkowskiej na Paryskiej.

Latem rozpocznie się frezowanie kolejnych ośmiu ulic. Dzięki oszczędnościom drogowcy ogłosili przetargi na remonty następnych dróg, w tym ważnego odcinka Wisłostrady i Alei Stanów Zjednoczonych oraz ronda Wiatraczna.

Budowa drugiej jezdni Alej Jerozolimskich dotyczy odcinka między ulicą Niemcewicza a Placem Zawiszy. Obecnie od strony Dworca Zachodniego nie można dojechać bezpośrednio do Placu Zawiszy. Kierowcy muszą odbić w prawo w ulicę Niemcewicza, a następnie jechać Grójecką, aby dostać się z powrotem w Aleje. Dzięki inwestycji będą mogli kontynuować jazdę prosto w kierunku centrum.

Brak tego fragmentu kierowcy odczuwają od kilku dekad. Gdy w latach 70. Aleje Jerozolimskie były przebudowywane, władze miasta planowały, że na Ochocie przebiegną w tunelu pod Placem Zawiszy. Tej wizji nigdy nie udało się zrealizować. W miejscu, gdzie będzie powinna znajdować się południowa jezdnia, istnieje pas zieleni i osiedlowa uliczka z miejscami parkingowymi.

W środę Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) zawarł umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla brakującej nitki arterii. Szefowa SZRM Ewelina Degowska poinformowała, że najlepszą ofertę, opiewającą na kwotę 2,2 miliona złotych, złożyła w przetargu firma Vogel Bahn. Zgodnie z umową, będzie miała niecałe półtora roku na przygotowanie projektu.

Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Prace mają być skoordynowane z metamorfozą Grójeckiej. Drogowcy zamierzają zająć się odcinkiem między placem Zawiszy a placem Narutowicza. Ogłosili we wtorek przetarg na projekt rozbudowy ulicy. Wstępne plany zakładają, że zostanie ona zwężona.

- W założeniach projektowych mamy dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, miejsca postojowe wzdłuż ulicy, obustronne chodniki i drogi rowerowe - wyliczyła szefowa SZRM podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami. - Po obu stronach będziemy nasadzać nowe drzewa - dodała.

Dodatkowo, w ramach przebudowy Alej Jerozolimskich powstać ma nowy łącznik z Grójecką.

Widok z góry na Aleje Jerozolimskie, Niemcewicza i Grójecką Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Aktualnie na Ochocie, na zlecenie SZRM, toczą się prace związane z modernizacją placu Narutowicza. Pojawią się tam nowe chodniki, zieleń i elementy małej architektury. Wykonawca przebudowuje też perony przystanków tramwajowych.

Wkrótce otworzą nowy most na Białołęce

Na Białołęce ku końcowi zmierzają prace przy budowie nowego mostu w ciągu ulicy Płochocińskiej. Drogowcy układają asfalt i prowadzą ostatnie roboty wykończeniowe. Jeszcze w tym tygodniu chcą przeprowadzić próbę obciążeniową.

- Jeszcze w czerwcu planujemy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Zakładamy, że najpóźniej w połowie lipca obiekt zostanie udostępniony do ruchu - zapowiedziała Degowska.

Nowy most w ciągu ulicy Płochocińskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Przy okazji poinformowała, że podczas ostatniej sesji Rada Warszawy zdecydowała o wpisaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej kolejnej inwestycji w sąsiedztwie. Chodzi o nowy odcinek Zdziarskiej między Ostródzką a Płochocińską wraz z mostem nad Kanałem Żerańskim.

- Szacujemy jej wartość na około 60 milionów złotych. Jesteśmy dzisiaj na etapie przygotowania dokumentacji. Zbieramy wytyczne do realizacji tego projektu - wyjaśniła.

Budują dwa tunele pod torami

W Rembertowie (w ciągu ulic Marsa i alei generała Chruściela "Montera") i Wesołej (w ulicy 1 Praskiego Pułku) toczą się prace przy budowie tuneli pod liniami kolejowymi. Na terenie obu inwestycji trwają przygotowania do uruchomienia maszyn wykonujących wykopy pod ściany szczelinowe.

Pod koniec maja SZRM podpisał umowę z firmą AZET, która zaprojektuje przebudowę alei generała Chruściela "Montera" na odcinku od nowego tunelu drogowego do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Jego zadaniem będzie też przygotowanie projektu nowej drogi łączącej ulicę Cyrulików ze Strażacką. Dokumentacja powinna być gotowa w ciągu 16 miesięcy.

Budowa tunelu pod linią kolejową w Wesołej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Kończy się przebudowa wiaduktów nad Paryską

Na Pradze Południe kończy się przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Od 12 czerwca kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni. - Zakończyliśmy wszystkie prace kontraktowe. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe - poinformowała szefowa SZRM.

Jak zapowiedziała, lipiec to ostateczny termin ukończenia inwestycji.

Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Przypomnijmy, że mieszkańców Saskiej Kępy oburzył docelowy układ ekranów dźwiękochłonnych, jakie pojawiły się wzdłuż trasy. Obecnie wykonawca montuje ich wypełnienia i sadzi pnącza przy ekranach w pasie rozdzielającym jezdnie.

- Chcielibyśmy sprawdzić skuteczność zastosowania tych rozwiązań - zapowiedziała Degowska. Wyjaśniła, że jesienią tego roku oraz wiosną przyszłego roku prowadzone będą badania akustyczne.

Jesienią powinny zakończyć się prace na Środkowej na Pradze Północ. W przyszłym tygodniu zmieni się tam organizacja ruchu. Jak zapowiada SZRM, otwarty zostanie odcinek od Kowieńskiej do Strzeleckiej, a zamknięty będzie odcinek od Strzeleckiej do Stalowej.

Drogowcy oszczędzili 30 milionów złotych

W wakacje możemy spodziewać się rozpoczęcia kolejnych prac, realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy podpisali już umowy na remonty ośmiu ulic: Spalinowej, Szaserów, Alei Sztandarów, Koszykowej, Alej Jerozolimskich, Szwoleżerów, Krajewskiego i Madalińskiego.

Lista ulic do frezowania w drugiej połowie 2026 roku Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich

Jak wyliczał wicedyrektor ZDM Mikołaj Pieńkos, od początku roku drogowcy przeznaczyli na remonty ulic 85 milionów złotych.

- Było dużo prognoz, że zwłaszcza ceny asfaltu mogą w tym roku pójść mocno w górę i obietnice, które składamy, mogą się okazać nie do zrealizowania. Ale na razie jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Ceny w przetargach okazały się na poziomie dwóch trzecich wartości kosztorysów. To daje niemal 30 milionów złotych oszczędności - oznajmił.

Dodał, że dzięki temu drogowcy ogłosili trzeci przetarg na modernizację kolejnych dróg. Obejmuje on Wisłostradę na odcinku Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Kościuszkowskie, Aleję Stanów Zjednoczonych i rondo Wiatraczna wraz z ulicą Zakole, a także Browarną, Rozbrat, Saską, Grenadierów, Modlińską i Klasyków.

Wkrótce otwarcie Zgody i Złotej

Wicedyrektor ZDM podsumował też postępy toczących się inwestycji. Jak wyliczył, na początku czerwca zakończyły się prace przy budowie brakującego odcinka drogi rowerowej w Alei "Solidarności" w rejonie ulicy Leszno. Niemal gotowa do użytku jest ulica Marszałkowska, trwają tam ostatnie roboty. Na półmetku jest przebudowa alei Jana Pawła II. Drogowców będzie można tam spotkać jeszcze do końca lata.

Nowa droga rowerowa w Alei "Solidarności" Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich

- Kończymy roboty w rejonie ulic Zgoda i Złota - powiedział Pieńkos. - Ten rejon wygląda już praktycznie na gotowy. W lipcu będziemy zdejmować barierki i oddawać ten teren w stu procentach mieszkańcom - zapowiedział.

Przebudowa ulicy Złotej dobiega końca Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich

Dodał, że w ostatniej kolejności wykańczany będzie rejon ulicy Sienkiewicza, który służył dotąd za zaplecze budowy.

Drogowcy szacują też, że przebudowa ulicy Okrzei powinna zakończyć się planowo, czyli do końca tego roku.

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