Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zmiany będą obowiązywały od piątku od około godziny 23.00 do nocy z niedzieli na poniedziałek do około godziny 04.40 (do końca kursowania linii N38). W tym czasie tramwaje linii 1,9 i 15 będą dojeżdżały tylko do placu Narutowicza.

Linia zastępcza, zmiana przystanków

Wznowione zostanie kursowane autobusowej linii zastępczej Z-9 na trasie pl. Narutowicza, Grójecka, al. Krakowska do P+R Al. Krakowska z kursami wariantowymi pl. Narutowicza-Hynka.

W tym czasie obowiązywać będą zmiany przystankowe. Dla linii 141 i N38: jako przystanek krańcowy obowiązuje P+R Al. Krakowska 10. (przystanek w dni powszednie obsługiwany przez linię 317).

"Zmiana obowiązuje także w piątek dla kursów linii 141 – odjazdy z krańca Witolin w godzinach: 22.13, 22.33 i 23.03 będą realizowane do przystanku P+R Al. Krakowska 10" - przekazał ZTM.

W al. Krakowskiej na trasach linii 141 i 154 obowiązywać będzie dodatkowo jako stały przystanek: Lipowczana. Natomiast w ul. Grójeckiej na trasach linii 157 i 191 obowiązywać będzie dodatkowy stały przystanek: Wawelska.

W sobotę i niedzielę linie tramwajowe 1, 9, 15 oraz autobusowe Z-9, 141 i 154 oraz linia N38 kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy.