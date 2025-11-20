Logo TVN Warszawa
Ochota

W weekend tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras

Remont na Grójeckiej
Auta rozjeżdżają rozchodnik na torowisku
Źródło: Tramwaje Warszawskie
W najbliższy weekend tramwaje nie będą kursowały na odcinku między placem Narutowicza a przystankiem P+R Aleja Krakowska. Powodem jest kolejny etap budowy trasy tramwajowej w ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zmiany będą obowiązywały od piątku od około godziny 23.00 do nocy z niedzieli na poniedziałek do około godziny 04.40 (do końca kursowania linii N38). W tym czasie tramwaje linii 1,9 i 15 będą dojeżdżały tylko do placu Narutowicza.

Linia zastępcza, zmiana przystanków

Wznowione zostanie kursowane autobusowej linii zastępczej Z-9 na trasie pl. Narutowicza, Grójecka, al. Krakowska do P+R Al. Krakowska z kursami wariantowymi pl. Narutowicza-Hynka.

W tym czasie obowiązywać będą zmiany przystankowe. Dla linii 141 i N38: jako przystanek krańcowy obowiązuje P+R Al. Krakowska 10. (przystanek w dni powszednie obsługiwany przez linię 317).

"Zmiana obowiązuje także w piątek dla kursów linii 141 – odjazdy z krańca Witolin w godzinach: 22.13, 22.33 i 23.03 będą realizowane do przystanku P+R Al. Krakowska 10" - przekazał ZTM.

W al. Krakowskiej na trasach linii 141 i 154 obowiązywać będzie dodatkowo jako stały przystanek: Lipowczana. Natomiast w ul. Grójeckiej na trasach linii 157 i 191 obowiązywać będzie dodatkowy stały przystanek: Wawelska.

W sobotę i niedzielę linie tramwajowe 1, 9, 15 oraz autobusowe Z-9, 141 i 154 oraz linia N38 kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Pociąg towarowy uderzył w łosia
Okolice
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie
Wilanów
Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności"
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. 17 osób trafiło do szpitala
Śródmieście

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZTM

