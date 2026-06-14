Ochota Licealiści organizują festiwal rapowy. Zbierają na onkologię dziecięcą Oprac. Katarzyna Kędra |

Ekspert o różnicach w nowotworach dzieci i dorosłych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Pixel-Shot/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Historia festiwalu zaczyna się od Kornela Kłody, ucznia liceum, który przez lata walczył z czerniakiem. Gdy potrzebna była pomoc, społeczność szkolna - a wraz z nią cała Polska - zjednoczyła się w bezprecedensowy sposób. W zaledwie kilka dni udało się zebrać cztery miliony złotych na leczenie w USA. To był dowód, że wspólne działanie ma sens.

Niestety, mimo ogromnej determinacji i podjętego leczenia, Kornel nie wygrał walki z chorobą.

"Zrobiliśmy, co mogliśmy, a nawet jeszcze więcej. Nie ma takich słów, które pomogłyby wyrazić nasz smutek" - napisali pogrążeni w żalu uczniowie VII LO w Warszawie.

Najpierw memoriały, teraz prawdziwy festiwal rapowy

Choć Kornel ostatecznie przegrał walkę z chorobą, jego historia się nie zakończyła. Pierwszy memoriał był wyrazem pamięci. Drugi - świadectwem, że młodzi nie chcą zapomnieć. Wtedy odsłonięto tablicę upamiętniającą Kornela.

Za organizacją festiwalu, który odbędzie się 19 czerwca stoją uczniowie. To oni tworzą koncepcję, budują markę wydarzenia, projektują jego identyfikację wizualną i zdobywają partnerów. Sami kontaktują się z artystami, firmami i instytucjami. Angażują znajomych, rodziny i lokalną społeczność.

Festiwal odbędzie się na terenie VII LO im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawelska 46. Start: godz. 12. Wstęp wolny.

- To już nie jest szkolny memoriał, czy mała akcja charytatywna. Wydarzenie zaczyna przypominać pełnoprawny festiwal muzyczny, a momentami wręcz duży festiwal rapowy organizowany przez młodych ludzi dla szczytnego celu. Warto podkreślić, że artyści zgodzili się wystąpić charytatywnie, wspierając zbiórkę na rzecz dziecięcej onkologii. W line-upie są m.in.: DIXON37, Floral Bugs, Dudek P56, Pan Savyan, Per Dżinn & Żupan, Leo, DWAKA, Milton, Fifth Column, KOCON, FAM - przekazuje rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Ochota Aleksandra Mazur.

Line-up For Kornel Festival Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Ochota

Jak dodaje, wylicytować będzie można na przykład plakat z Rolland Garros od Mai Chwalińskiej z jej podpisem, rękawice Przemysława Salety, czy płytę CarpeDiem od Szymona Wydry.

Do wylicytowania będzie plakat z podpisem Mai Chwalińskiej Źródło zdjęcia: Urząd Dzielnicy Ochota

Cel: wsparcie małych pacjentów Oddziału Klinicznego Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zebrane środki trafiają bezpośrednio tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Program For Kornel Festival

Na uczestników czekać będą m.in.:

pokazy breakdance w wykonaniu tancerzy z Beat the Beat Breaking School;

spotkanie z Mariuszem Podgórskim - trzykrotnym mistrzem świata w armwrestlingu, który zaprosi uczestników do bezpośrednich pojedynków i sprawdzenia własnych sił;

turniej piłki nożnej – z nagrodami ufundowanymi przez Decathlon: faza grupowa turnieju piłkarskiego odbędzie się 18.06, a wielki finał 19.06 (format 6x6); przewidziane są statuetki dla najlepszego strzelca, zawodnika turnieju oraz bramkarza, bony do Decathlonu dla drużyny z 1. miejsca, piłki dla zdobywców 2. miejsca oraz bidony sportowe dla 3. Miejsca / Zapisy przez formularz Decathlon;

mecz pokazowy koszykówki pomiędzy VII LO im. Słowackiego w Warszawie a II SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy w Warszawie, który zakończy się wręczeniem medali;

strefa gastronomiczna - grill festiwalowy, popcorn, wata cukrowa oraz kawiarenka;

kiermasz szkolny i licytacje - wyjątkowa akcja " zakupy w ciemno" - każdy los to nagroda: vouchery do teatru, studia masażu, do fryzjera, sprzęt elektroniczny i AGD oraz wiele innych niespodzianek np. płyta zespołu Carpe Diem z dedykacją Szymona Wydry lub rękawice bokserskie Przemysława Salety;

Cuda Niewidy - wyjątkowy gabinet masażu tworzony przez osoby niewidome, profesjonalnych masażystów; to okazja, by spróbować relaksującego masażu;

atrakcje dla całych rodzin.

Kulminacją dnia będą koncerty. Na scenie pojawią się młodzi artyści oraz zaproszeni goście: Leo, DWAKA, Milton, Fifth Column, KOCON, FAM a także gwiazdy wieczoru: Pan Savyan oraz DIXON37, FLORAL BUGS, DUDEK P56. PER DŻINN & ŻUPAN.

Wydarzenie realizowane jest przy współpracy dzielnicy Ochota, rady rodziców oraz dyrekcji szkoły. Patronat objął burmistrz dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski. W inicjatywę włączają się również lokalne firmy, artyści i instytucje.

Organizatorzy uruchomili już oficjalną zbiórkę na rzecz małych pacjentów Oddziału Klinicznego Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Każdy może wesprzeć inicjatywę jeszcze przed festiwalem i dołożyć swoją cegiełkę do pomocy dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi.

OGLĄDAJ: O 10:45 "Kawa na ławę". Oglądaj w TVN24 i TVN24+