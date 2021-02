Uciekał przed policją, "był pod wpływem alkoholu i narkotyków". 27-latek z zarzutami

"Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy element"

Policjanci zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do ochockiej komendy. Jak relacjonują, w trakcie czynności okazało się, że jazda po alkoholu i ucieczka przed policjantami to nie jedyne przewinienia 27-latka. - Znajdował się on również pod wpływem narkotyków oraz posiadał dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna po wykonaniu czynności został doprowadzony do policyjnego aresztu. 24-letnia pasażerka nie ucierpiała w zdarzeniu - zaznacza policjant.