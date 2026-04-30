Ochota 600 metrów inżynieryjnego wyzwania. Tunel tramwajowy połączony z dworcem Dariusz Gałązka

Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

W czwartek budowniczowie trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego przebili tunel od strony Parku Pięciu Sióstr pod Alejami Jerozolimskimi do pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego pod stacją kolejową. Będzie on połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji. Przy okazji otwarcia zmodernizowanej stacji Warszawa Zachodnia opisywaliśmy, jak będzie wyglądała antresola, prowadząca na poziom -2, gdzie będą przyjeżdżały tramwaje. Przypomina ona przestrzeń na stacjach metra, nie będzie tam jednak bramek biletowych. Pasażerowie znajdą tam rozkłady jazdy oraz wyświetlacze tramwajowe i kolejowe. Jej wystrój jest spójny z tym, jak zaprojektowano całą stację.

Kiedy zakończenie budowy?

- To kamień milowy z punktu widzenia inżynierskiego, wyjątkowy projekt. Sama trasa liczy 1,5 kilometra z czego pod ziemią znajduje się 600-metrowy fragment - zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak podkreślił Trzaskowski, to właśnie w tunelu tramwajowym pod Dworcem Zachodnim powstaje "najważniejszy węzeł przesiadkowy dla zachodnich dzielnic".

- Budowa zakończy się w czwartym kwartale tego roku. Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a dalej do Miasteczka Wilanów - powiedział Trzaskowski.

Na dwa perony tramwajowe zlokalizowane na poziomie -2 pasażerowie będą mogli dostać się z dwóch stron za pomocą schodów ruchomych. Po środku peronów będą także schody stałe i windy. Antresola została fizycznie wydzielona od części kolejowej, żeby podziemny przystanek tramwajowy mógł funkcjonować w pełni niezależnie pod względem technicznym.

Element większego projektu

Tramwajarze szacują, że z nowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystało ponad milion pasażerów rocznie. Powstająca trasa poprawi skomunikowanie stacji z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy.

Początkowo, wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej. Na podziemnym przystanku będzie znajdował się koniec trasy. Linię będą musiały obsługiwać składy dwukierunkowe Pesy Jazz i nowe Hyundaie.

Trasa docelowo będzie elementem obwodowej trasy tramwajowej, która ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z racji swoich rozmiarów, została podzielona na etapy. Niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu. Tramwaje Warszawskie podpisały w połowie stycznia umowę na projekt odcinka trasy od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli. W ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe.

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa) Źródło: Tramwaje Warszawskie

W trakcie czwartkowej konferencji Rafał Trzaskowski zapewnił, że odcinek zaplanowany na skraju Pola Mokotowskiego również powstanie. - Specjalnie długo pochylaliśmy się nad planami tego odcinka, aby ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla środowiska., ale oczywiście ona będzie - podkreślił prezydent Warszawy.