Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Trenerka psa asystującego wyproszona z autobusu. Powód? Brak kagańca

|
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Pies przewodnik dostał dyplom za pomoc swojej właścicielce
Źródło zdj. gł.: Agnieszka Dyczkowska
Pani Agnieszka, która jako wolontariuszka trenuje psy asystujące osobom z niepełnosprawnościami, została wyrzucona z autobusu miejskiego. Kierująca pojazdem zażądała od niej, by założyła zwierzęciu kaganiec. Zgodnie z przepisami pies szkolony na przewodnika jest zwolniony z jego noszenia. Zarząd Transportu Miejskiego poprosił przewoźnika o wyjaśnienia.

W sobotę, 9 maja, kilka minut przed godziną 14, Agnieszka Dyczkowska, wolontariuszka Fundacji Vis Maior Pies Przewodnik zajmująca się szkoleniem psów asystujących osobom z niepełnosprawnościami, wracała z treningu grupowego na Polu Mokotowskim. Czekała na autobus przy GUS, w kierunku Pragi.

- Wsiadałam do autobusu 523, bo mieszkam na Grochowie. Ustawiłam się zaraz przy drzwiach, w miejscu przeznaczonym dla wózków. Zawsze staram się w takim miejscu stać, żeby po prostu nie przeszkadzać pasażerom. Wtedy kierująca autobusem otworzyła drzwi od swojej kabiny i powiedziała coś w stylu: "proszę założyć kaganiec". Odpowiedziałam, tak jak zwyczajowo odpowiadam, że pies przewodnik nie musi mieć kagańca - opowiada w rozmowie z tvnwarszawa.pl Agnieszka Dyczkowska.

"Albo kaganiec, albo wysiadam"

Zwyczajowo informacja o tym, że pani Agnieszka podróżuje z psem szkolonym na przewodnika, ucina dyskusje o kagańcu. Jednak nie tym razem. Autobus już dłuższą chwilę stał na przystanki koło GUS.

- Nie bardzo rozumiałam, o co chodzi, popatrzyłam w stronę kierowcy i widziałam jej wzrok w lusterku, patrzyła na mnie. Pomyślałam sobie, że ja mogę być powodem tego dłuższego postoju. Podeszłam do kabiny kierującej i zapytałam, dlaczego autobus nie rusza. Odpowiedziała, że nie ruszy, dopóki nie założę psu kagańca. Powtórzyłam, że to jest pies szkolony na psa przewodnika, że mam na to dokumenty. Kierująca powiedziała, że dokumenty jej w ogóle nie obchodzą. Ona dba o bezpieczeństwo pasażerów, w związku z tym albo kaganiec, albo wysiadam - opisuje trenerka.

Wyjaśnia, że nie chciała eskalować sytuacji, więc zabrała psa i wysiadła. Wcześniej zrobiła zdjęcie numeru bocznego autobusu, by złożyć skargę na zachowanie kierującej.

Pani Agnieszka wsiadła do następnego autobusu, tym razem linii 143. Bez dyskusji i tłumaczenia się z braku kagańca dojechała na Grochów.

- Przez to, że kierująca nie chciała zobaczyć dokumentów, dotarło do mnie, że tak naprawdę to ja mogłam być osobą chorą na padaczkę, która jedzie z psem asystującym, albo osobą z PTSD, która ma psa asystującego wspierającego psychicznie. To samo przecież mogło spotkać kogoś, kto naprawdę jest niepełnosprawny. Dlatego odebrałam to jako bardzo dyskryminujące i wykluczające zachowanie - stwierdziła Agnieszka Dyczkowska.

ZTM czeka na wyjaśnienia

O to, czy kierująca autobusem linii 523 zachowała się zgodnie z regulaminem obowiązującym w pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie, zapytaliśmy w biurze prasowym ZTM.

"Potwierdzam, że do Zarządu Transportu Miejskiego wpłynęła skarga pasażerki. Zwróciliśmy się do operatora z prośbą o ustosunkowanie się do jej treści" - przekazała nam Tamara Boryczka ze stołecznego ZTM. Przywołała też przepisy obowiązujące w transporcie zbiorowym organizowanym przez Warszawę. Według paragrafu 14 punkt 3 regulaminu "dopuszcza się przewożenie w pojazdach oraz wprowadzanie na teren stacji metra psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych".

Natomiast zgodnie z zapisem art. 20a ust. 5 wspomnianej ustawy: "Z uprawnienia (...) może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących". Zgodnie z ust. 6 artykułu, który ma zastosowanie również we wspomnianym wyżej przypadku trenera psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, "osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy".

Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Źródło zdjęcia: Agnieszka Dyczkowska
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Źródło zdjęcia: Agnieszka Dyczkowska
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Źródło zdjęcia: Agnieszka Dyczkowska
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Źródło zdjęcia: Agnieszka Dyczkowska
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Podróże komunikacją miejską to nieodłączny element treningu psa przewodnika
Źródło zdjęcia: Agnieszka Dyczkowska

Nieodłączny element szkolenia

Podróżowanie z psem szkolonym na przewodnika pojazdami komunikacji miejskiej jest nieodłącznym elementem codziennego treningu. Takie szkolenie trwa około dwóch lat.

- To jedno z moich zadań w wychowaniu tego psa, w pierwszym okresie do roku. Jako wolontariusz trenuję psa pod okiem instruktorów z fundacji. Przyzwyczajam do jazdy autobusami, tramwajami czy pociągami - wyjaśnia Agnieszka Dyczkowska.

Szkolony pies uczy się wówczas trzymania się blisko nogi. Nie wskakuje do pojazdu przed osobą, z którą podróżuje. W tłumie ludzi, narażony na różne bodźce i dźwięki, uczy się na nie nie reagować. Skupiony na zadaniu czeka, aż taka podróż się zakończy.

Rolą wolontariuszy jest nie tylko wstępny etap szkolenia, ale także szerzenie edukacji na temat roli psa asystującego. Najważniejszą zasadą jest to, aby takiego psa nie zaczepiać, nie wyciągać do niego rąk i nie głaskać. Jak przyznaje Agnieszka Dyczkowska, z tym jest nieco lepiej niż jeszcze kilka lat temu.

Coraz więcej jest osób, które nie wyciągają rąk i nie tarmoszą psa, tylko pytają: "czy mogę pogłaskać". Szczególnie jest to zauważalne wśród dzieci, które bardzo chciałyby pogłaskać pieska, ale najpierw pytają, czy mogłyby. Ja zawsze wtedy mówię: "bardzo dziękuję, że pytasz. To jest bardzo ważne pytanie. To jest pies przewodnik. On będzie kiedyś pomagał, nie może się rozpraszać w pracy, musi być skupiony". Z tego wynikają naprawdę bardzo fajne i rozmowy i znajomości - mówi pani Agnieszka.

Nasza rozmówczyni podkreśla też, że poprzez swoją skargę i nagłośnienie sprawy nie chce, aby kierująca została w jakiś sposób ukarana, ale tylko pouczona przez swojego pracodawcę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2202938453_1
Sprawność może stracić każdy, wtedy zaczynają się schody
Anna Winiarska
Wczesna diagnoza jaskry dziecięcej zwiększa szansę na zatrzymanie jej postępu
Dziecko ma "ładne duże oczy"? To może być rzadka choroba
Zuzanna Kuffel
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Komunikacja Miejska
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w dawnym domu towarowym
Śródmieście
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulicę w centrum
Śródmieście
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
Bielany
41-latek został obezwładniony i odseparowany od rodziny
Była przerażona. Powiedziała, że partner grozi wysadzeniem jej i dzieci
Okolice
Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku
Od 24 lat nikt go nie widział, tak może wyglądać teraz
Bielany
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
14-latka i 16-latka odebrały pieniądze, taksówką przyjechały z Płocka do Warszawy
Okolice
BANKOMAT
Z konta zmarłego znikały pieniądze
Mokotów
W aucie było sześć osób
Sześć osób w dachującym aucie
Okolice
Kierowca dalej nie pojechał, jego auto zostało odholowane
Jeden bez prawa jazdy, drugi z podróbką. Dalej nie pojechali
Okolice
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Światowe premiery z wielkim remontem za ścianą
Piotr Bakalarski
Bili poszkodowanego i grozili mu nożem. Zarzuty dla dwóch mężczyzn (zdj. ilustracyjne)
Był bity, grożono mu śmiercią i zmuszono do spłaty rzekomego długu
Okolice
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
W nocy pierwsza linia metra na skróconej trasie
Komunikacja
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Pieniądze odebrał "policjant", wtedy zadzwoniły na 112
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Jeden nigdy nie miał prawa jazdy, drugi zataczał się na stacji paliw
Okolice
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Burza po imprezie w Wilanowie. "Przepraszamy"
Alicja Glinianowicz
Ćwiczenia w Sejmie
"Możliwy hałas i zwiększony ruch". Ćwiczenia w Sejmie
Śródmieście
Policja nagrała wykroczenie
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nie wiedział, że obok jadą policjanci
Okolice
Samochody zabezpieczone przez policję
Kilkaset kolizji luksusowych aut, ponad 20 milionów z odszkodowań
Okolice
Zderzenie z łosiem pod Wyszkowem
Zderzenie z łosiem. Kierowca nie żyje
Okolice
Klatka kluczowa-421803
Przesiadka z tramwajów do autobusów. Remont torów na Grochowskiej
Praga Południe
Policja zatrzymała 57-latka
Ekspresowa kara dla kierowcy
Okolice
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Krwawy atak na lekcji z psychologiem. Rusza apelacja w sprawie nożownika
Okolice
Widok na Arkady Kubickiego na skarpie warszawskiej
To najpiękniejsza trasa spacerowa w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
Praga Północ
Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku
Miał 19 lat, zginął podczas zawodów na Wiśle. Nowe informacje
Okolice
Do zdarzenia doszło na trasie S2
Dachowanie na S2, części auta uszkodziły trzy inne samochody
Okolice
43-latek uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu w Czosnowie
Usłyszeli huk i wybiegli przed budynek. 43-latek rozbił drzwi komisariatu
Okolice
Za zrobienie tego zdjęcia policja chciała ukarać pana Filipa mandatem
Zrobił zdjęcie wykroczenia, policja chciała go ukarać
Bartłomiej Plewnia
38-latek z Ukrainy jest podejrzany o przemoc wobec rodziny
Bała się męża, uciekła z sześcioletnią córką przed blok
Ochota
Skwer przy ulicy Śmiałej 24 na Żoliborzu od soboty nosi imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza
"Warszawa zawsze zajmowała w jego pracy miejsce szczególne"
Żoliborz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki