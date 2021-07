Zjeżdżał z górki, uderzył w ławkę, zmarł. Koniec śledztwa prokuratury 

Zakończyło się śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Parku Szczęśliwieckim. 12-letni chłopiec, zjeżdżając na pontonie z górki uderzył głową w element ławki i zmarł. Prokuratura uznała, że nie doszło do bezpośredniego narażenia życia przez osoby, które go wtedy pilnowały.

Do wypadku w parku Szczęśliwickim doszło 16 stycznia 2021 roku. Pochodzący z Zamościa 12-letni Dawid spędzał wolny weekend z mamą i bratem w Warszawie, u rodziny. W sobotę wszyscy wybrali się do parku, by zjeżdżać z ośnieżonej górki. Z ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota wynika, że chłopiec zjeżdżał na tzw. pontonie śnieżnym. W parku było wówczas wiele innych rodzin, wszyscy bawili się na śniegu.