Dzielnica usunęła ławkę, w którą uderzył chłopiec. Jest śledztwo prokuratury

Łukasz Wieczorek spytał urzędników wprost: - Czy nie uważacie, że powinniście zareagować wcześniej? - Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że to będzie miejsce z którego mieszkańcy będą korzystać w ten sposób korzystać - przyznała rzeczniczka ochockiego urzędu Monika Beuth-Lutyk. Chodzi o górkę w Parku Szczęśliwickim od strony Włodarzewskiej, która w weekend zamieniła się w stok saneczkowy. To właśnie tam zjeżdżający na śnieżnym ponotnie 12-latek uderzył głową w ławkę. Obrażenia były tak duże, że nie udało się go uratować.

Niebezpiecznych sytuacji było więcej

Jak zaznaczała, jeszcze przed tragedią zdawała sobie sprawę, że w tym miejscu jest niebezpiecznie, ale nie było świadoma, że może skończyć się to tak tragicznie: - Bo jeśli kończy się guzem czy siniakiem, to powiedzmy, że można jeszcze przejść do porządku dziennego, ale śmierć to jest już tragedia.