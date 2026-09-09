Ochota Pergole niczym "papierowe samoloty". Tak zmieni się Plac Narutowicza Dariusz Gałązka |

Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: SZRM

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O realizowanej od wiosny tego roku przebudowie Placu Narutowicza była mowa podczas wtorkowego spotkania miejskich urzędników z dziennikarzami.

- Wiele prac udało się zrealizować, między innymi przebudowę peronu tramwajowego przy ulicy Grójeckiej, roboty związane z peronem w obrębie samego Placu Narutowicza. Na samym placu układamy nowe chodniki. Są one wykonywane z płyt granitowych. Wymieniamy też wszystkie krawężniki na granitowe - wyliczał Dariusz Mosak, zastępca dyrektora ds. przygotowania inwestycji w SZRM.

Przy okazji robót zleconych przez SZRM, swoje prace wykonali też tramwajarze.

Metamorfoza Placu Narutowicza. Pergole lekkie jak papierowe samoloty

Dyrektor Mosak zwrócił uwagę na planowane na placu dwie pergole, które mają dać cień i ukojenie w upalne dni.

- Dużo stali, dużo drewna. Zgodnie z przyjętymi założeniami konstrukcja ma sprawiać wrażenie lekkości. Dach pergoli przypomina dwa samolociki, które każdy z nas wykonywał w dzieciństwie z kartek papieru - opowiadał Mosak.

Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: SZRM

Zaznaczył, że przy realizacji inwestycji nie wycięto żadnego drzewa.

To zadanie nie skończy się w tym roku. - Zgodnie z dyspozycją pana prezydenta planujemy realizację kolejnego etapu, który skupi się między innymi na budowie oświetlenia, poprawie obsługi komunikacyjnej, czyli wykonaniem dodatkowych przejść dla pieszych - powiedział przedstawiciel SZRM.

Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: SZRM

Zmiany też na Alejach Jerozolimskich i Grójeckiej

Na terenie Ochoty wkrótce realizowane będą jeszcze dwie inwestycje, ściśle powiązane z modernizacją placu: budowa drugiej jezdni Alej Jerozolimskich oraz przebudowa ulicy Grójeckiej.

Budowa drugiej jezdni Alej Jerozolimskich dotyczy odcinka między ulicą Niemcewicza a Placem Zawiszy. Obecnie od strony Dworca Zachodniego nie można dojechać bezpośrednio do Placu Zawiszy. Kierowcy muszą odbić w prawo w ulicę Niemcewicza, a następnie jechać Grójecką, aby dostać się z powrotem w Aleje. Dzięki inwestycji będą mogli kontynuować jazdę prosto w kierunku centrum. W czerwcu miasto podpisało umowę z projektantem.

Prace mają być skoordynowane z metamorfozą Grójeckiej. Drogowcy zamierzają zająć się odcinkiem między Placem Zawiszy a Placem Narutowicza. Plan zakłada, że zostanie ona zwężona.

- Wstępne założenie dla ulicy Grójeckiej jest takie, że będziemy budować po dwa pasy ruchu dla każdej z jezdni - poinformował dyrektor Mosak. Zapowiedział też, że umowa z projektantem ma zostać podpisana jeszcze we wrześniu.

Przebudowa placu zapowiadana od lat

Zapowiadana od ponad dekady przebudowa Placu Narutowicza przyjęła znacznie skromniejszą formę niż pierwotnie zakładano. Szczegółowy projekt zmian powstał jeszcze w 2018 roku. Plac miał nabrać reprezentacyjnego charakteru i stać się centrum dzielnicy. Ale miasto zrezygnowało z ambitnych zamierzeń i postawiło na ograniczoną w zakresie estetyzację. Powodem tej decyzji miała być m.in. planowana w dość odległej przyszłości budowa czwartej linii metra. Pod Placem Narutowicza planowany jest przystanek przesiadkowy, gdzie skrzyżują się czwarta oraz piąta linia.

Stacja Plac Narutowicza na linii M4 (na żółto) Źródło zdjęcia: UM Warszawa

W ramach prac przewidziano wykonanie nowej nawierzchni w obrębie placu, posadzenie zieleni oraz wyłożenie torowiska tramwajowego zielonym rozchodnikiem. Całość uzupełnią ławki, wspomniane pergole oraz wygrodzenia.