Zadaszony stadion lekkoatletyczny i nowa hala sportowa. Tak ma wyglądać Skra

- Wiele, wiele lat trwała nasza batalia, żeby odzyskać Skrę, by móc zacząć remont. Po to, żeby to wspaniałe miejsce mogło służyć warszawiankom i warszawiakom, oczywiście w swojej najważniejszej funkcji, czyli w funkcji sportowej - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.